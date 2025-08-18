19 August, 2025
Cronaca

La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato tre cittadini algerini per essere rientrati in Italia, dopo essere stati respinti, prima del periodo previsto

Tre migranti, di anni 28, 25 e 21, destinatari di provvedimenti di respingimento e rientrati in Italia prima del periodo previsto di autorizzazione al reingresso sul territorio nazionale, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari. I cittadini stranieri, che avevano raggiunto le coste del Sud Sardegna nei giorni scorsi, erano stati condotti presso il CAS di Monastir per essere sottoposti a procedure di identificazione, nel corso della quale sono state riscontate le violazioni previste e punite dal testo Unico sull’Immigrazione.

