La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato tre cittadini algerini per essere rientrati in Italia, dopo essere stati respinti, prima del periodo previsto

Tre migranti, di anni 28, 25 e 21, destinatari di provvedimenti di respingimento e rientrati in Italia prima del periodo previsto di autorizzazione al reingresso sul territorio nazionale, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari. I cittadini stranieri, che avevano raggiunto le coste del Sud Sardegna nei giorni scorsi, erano stati condotti presso il CAS di Monastir per essere sottoposti a procedure di identificazione, nel corso della quale sono state riscontate le violazioni previste e punite dal testo Unico sull’Immigrazione.