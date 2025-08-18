Dopo la pausa del mese di agosto, il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà tre volte in 6 giorni, il 3, 5 e 8 settembre
218Views
Dopo la pausa del mese di agosto, il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà tre volte in 6 giorni, il 3, 5 e 8 settembre.
Mercoledì 3 settembre 2025, alle ore 16.00 con il seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni del sindaco;
-
Elezioni provinciali 2025: analisi dei dati preliminari, valutazione e prospettive per la rappresentanza territoriale.
Venerdì 5 settembre 2025, alle ore 16.00 con il seguente ordine del giorno:
- Mozioni e ordini del giorno (a seguire Interrogazioni e Interpellanze);
-
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 67 del 16.12.2024 – Approvazione III aggiornamento dell’allegato Programma triennale degli Acquisti di beni e servizi 2025/2027.
Lunedì 8 settembre 2025, alle ore 15.00 con il seguente ordine del giorno:
- Interrogazioni e Interpellanze (a seguire mozioni e ordini del giorno) per un tempo massimo di due ore.
NO COMMENTS