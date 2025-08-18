19 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeRegioneEnti localiDopo la pausa del mese di agosto, il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà tre volte in 6 giorni, il 3, 5 e 8 settembre
Enti locali

Dopo la pausa del mese di agosto, il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà tre volte in 6 giorni, il 3, 5 e 8 settembre

0
218Views
Dopo la pausa del mese di agosto, il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà tre volte in 6 giorni, il 3, 5 e 8 settembre.
Mercoledì 3 settembre 2025, alle ore 16.00 con il seguente ordine del giorno:
  1. Comunicazioni del sindaco;
  2. Elezioni provinciali 2025: analisi dei dati preliminari, valutazione e prospettive per la rappresentanza territoriale.
Venerdì 5 settembre 2025, alle ore 16.00 con il seguente ordine del giorno:
  1. Mozioni e ordini del giorno (a seguire Interrogazioni e Interpellanze);
  2. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 67 del 16.12.2024 – Approvazione III aggiornamento dell’allegato Programma triennale degli Acquisti di beni e servizi 2025/2027.
Lunedì 8 settembre 2025, alle ore 15.00 con il seguente ordine del giorno:
  1. Interrogazioni e Interpellanze (a seguire mozioni e ordini del giorno) per un tempo massimo di due ore.
FOLLOW US ON:
La Polizia di Stato
Il 20 agosto Iglesia

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Enti locali
Incendio nelle campa
Enti locali
I consiglieri di Sin
Enti locali
Antonello Cani, sind
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY