29 August, 2025
Musica

Sabato 30 agosto l’anfiteatro di Monte Sirai ospiterà la 20ª edizione della manifestazione “Corali a Monte Sirai – Concerto Coraliams”

Sabato 30 agosto, alle ore 20.00, ’anfiteatro di Monte Sirai, ospiterà la 20ª edizione della manifestazione “Corali a Monte Sirai – Concerto Coraliams”, organizzata dalla Polifonica Santa Cecilia di Carbonia. L’evento si inserisce nell’ambito del cartellone di iniziative “Estiamoinsieme 2025”.
L’evento è promosso dalla Polifonica Santa Cecilia, la prima polifonica sorta a Carbonia nel 1947, fondata dal maestro Severino Porcu. Un’associazione che ebbe grande diffusione in particolar modo negli anni Cinquanta e Sessanta, periodo in cui annoverava ben 120 coristi.
Sul palco dell’Anfiteatro di Monte Sirai si esibiranno oltre al coro polifonico “Santa Cecilia Carbonia“, il gruppo corale pop moderno Silver Voices Carbonia; il trio voce e chitarra: Alessandra Mulas voce, Gaia Marini chitarra, Laura Massa chitarra; la Polifonica Asseminese.
E’ previsto un intermezzo musicale a cura di Debora Melis.
