29 August, 2025
Eventi

Domani, sabato 30 agosto, dalle ore 21.00, in via Puglie, a Carbonia, si svolgerà un nuovo appuntamento della rassegna “Piazze intrecciate“

Domani, sabato 30 agosto, dalle ore 21.00, in via Puglie, a Carbonia, si svolgerà un nuovo appuntamento della rassegna “Piazze intrecciate“. L’iniziativa si inserisce nel solco dell’ampio cartellone di eventi “Estiamoinsieme 2025“ e mira a riscoprire gli spazi che i singoli quartieri offrono, creando occasioni di incontro, condivisione, socializzazione e divertimento. Spazio alla musica, al ballo liscio e latino americano con Dj Ezio.
Si tratta del secondo appuntamento stagionale dopo l’evento tenutosi sabato 9 agosto in piazza 1° Maggio.
La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

