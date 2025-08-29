Domani, sabato 30 agosto, dalle ore 21.00, in via Puglie, a Carbonia, si svolgerà un nuovo appuntamento della rassegna “Piazze intrecciate“. L’iniziativa si inserisce nel solco dell’ampio cartellone di eventi “Estiamoinsieme 2025“ e mira a riscoprire gli spazi che i singoli quartieri offrono, creando occasioni di incontro, condivisione, socializzazione e divertimento. Spazio alla musica, al ballo liscio e latino americano con Dj Ezio.

Si tratta del secondo appuntamento stagionale dopo l’evento tenutosi sabato 9 agosto in piazza 1° Maggio.