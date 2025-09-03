Distretto di Iglesias, al via Includis 2024: aperte le domande per 40 tirocini per persone con disabilità 

Il PLUS del Comune di Iglesias ha avviato, con scadenza il 30 settembre 2025, le selezioni per Includis 2024. L’iniziativa, promossa dalla Regione Sardegna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+ 2021-2027), nasce per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Il programma sarà illustrato nei dettagli in una conferenza stampa il 9 settembre 2025 alle ore 16,00 presso la sala riunioni di via Argentaria, Iglesias.

“Con il progetto Includis — afferma Angela Scarpa, Assessora alle Politiche sociali del Comune di Iglesias — offriamo a persone con disabilità non solo un tirocinio, ma un percorso di reale inclusione. Vogliamo creare opportunità concrete di autonomia valorizzando le competenze di ciascuno. È un impegno che portiamo avanti con la Regione Sardegna, con tutti i Comuni del distretto e i diversi partner, per costruire una comunità che non lascia indietro nessuno.”

Il progetto Includis, quest’anno, prevede la realizzazione di 40 tirocini, della durata minima di 8 mesi sino a un massimo di 12 mesi, rivolti a persone non occupate, compresi i minori che abbiano assolto l’obbligo scolastico, che rispettino determinati requisiti. Possono infatti presentare domanda tutte le persone, residenti nei Comuni dell’intero distretto, in condizione di:

– fragilità psichica o nello spettro autistico, in carico ai Centri di Salute Mentale e Dipendenze (SERD) o alla UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile);

– disabilità intellettiva o psichica in carico ai servizi sociali o sociosanitari;

– disabilità riconosciute dall’articolo 3 della legge 104/92.

Una commissione costituita da operatori professionali dei servizi procederà all’individuazione dei tirocinanti, attraverso tre fasi.

La prima consiste nell’accesso e nella presa in carico del destinatario, attraverso colloqui individuali in cui è contemplato il coinvolgimento e la sensibilizzazione del nucleo familiare, con l’obiettivo di raccogliere tutti i dati utili alla creazione di un progetto il più possibile personalizzato.

La fase successiva è quella dell’orientamento specialistico, che si concretizza in colloqui individuali finalizzati alla comprensione dell’esperienza di vita e delle competenze potenziali ed espresse del candidato, al fine di individuare dei percorsi che gli siano maggiormente allineati e rispondenti alle sue esigenze e caratteristiche.

La terza e ultima fase è quella del tirocinio di orientamento, formazione e inserimento, che avviene nel rispetto delle Linee Guida dei Tirocini di orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e

alla riabilitazione, approvate con Delibera di Giunta Regionale 34/20 del 7 luglio 2015.

Ciascun tirocinio prevede un impegno settimanale di almeno 20 ore e un’indennità mensile di 500 euro.

Allo scopo di garantire una partecipazione protetta, i percorsi socio-lavorativi Includis si svolgono in maniera personalizzata e multiprofessionale: il coinvolgimento diretto della persona destinataria è imprescindibile.