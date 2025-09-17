FSM Cisl: «Lo scenario futuro non è ancora chiaro, sollecitiamo il Ministero affinché sia assicurato il riavvio dell’unità produttiva Sider Alloys»

«Accogliamo favorevolmente le richieste rivolte oggi dal Ministro alla Sider Alloys e il fatto che si sia presa coscienza della situazione di stallo e sia stato dato un termine alla proprietà per dare risposte certe», affermano Marco Angioni e Giuseppe Masala della FSM Cisl.

«Come Confederazione – aggiunge la segretaria regionale Federica Tilocca – siamo, però preoccupati rispetto ad uno scenario futuro che non è ancora chiaro e sul quale sollecitiamo garanzie ed impegno da parte del ministero affinché sia assicurato il riavvio dell’unità produttiva e si scongiuri la chiusura di un altro pezzo di filiera dell’alluminio.»