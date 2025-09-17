17 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeIndustriaSider AlloysFSM Cisl: «Lo scenario futuro non è ancora chiaro, sollecitiamo il Ministero affinché sia assicurato il riavvio dell’unità produttiva Sider Alloys»
Sider Alloys

FSM Cisl: «Lo scenario futuro non è ancora chiaro, sollecitiamo il Ministero affinché sia assicurato il riavvio dell’unità produttiva Sider Alloys»

0
135Views

«Accogliamo favorevolmente le richieste rivolte oggi dal Ministro alla Sider Alloys e il fatto che si sia presa coscienza della situazione di stallo e sia stato dato un termine alla proprietà per dare risposte certe», affermano Marco Angioni e Giuseppe Masala della FSM Cisl.

«Come Confederazioneaggiunge la segretaria regionale Federica Tiloccasiamo, però preoccupati rispetto ad uno scenario futuro che non è ancora chiaro e sul quale sollecitiamo garanzie ed impegno da parte del ministero affinché sia assicurato il riavvio dell’unità produttiva e si scongiuri la chiusura di un altro pezzo di filiera dell’alluminio.»

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Uilm, Uil Sardegna e
Gianluigi Rubiu (FdI

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Lavoro
Giuseppe Masala (Fsm
Industria
Quale futuro per l&#
Eurallumina
Giuseppe Masala (FSM
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY