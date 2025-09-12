Il Corpo forestale ha recuperato una tartaruga Caretta Caretta al largo di Piscinnì (Domus De Maria)

Il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale ha concluso un’operazione di recupero e soccorso di uno splendido esemplare di Caretta caretta al largo di Piscinnì – Domus De Maria.

Un privato cittadino, a bordo di un gommone, ha avvistato l’esemplare in evidente difficoltà al largo della costa di Teulada e Domus De Maria, in corrispondenza di Piscinnì. Con l’aiuto dell’equipaggio di un peschereccio è riuscito a recuperare la tartaruga e ha prontamente allertato il Corpo forestale tramite il numero di emergenza ambientale 1515.

Il recupero è stato organizzato presso il porto di Teulada, dove è intervenuto personale della Stazione Forestale che, con le opportune cautele, ha provveduto a caricare l’animale sul mezzo di servizio, assicurandosi di mantenerlo umido per evitare disidratazione.

Immediatamente la tartaruga è stata trasportata al Centro di Recupero della Fauna Marina di Nora, che ne ha preso in carico le cure. Si tratta di un esemplare di circa 30 anni, con una vistosa ferita al carapace causata da un’elica. La lesione era interessata da infezione e infestazione parassitaria, e necessitava quindi di urgenti trattamenti sanitari.

Grazie al tempestivo intervento sinergico di cittadini, pescatori e Corpo forestale è stato possibile salvare la tartaruga: ci sono buone possibilità di recupero e, in seguito, di reimmissione in mare.

L’operazione si inserisce nell’attività istituzionale del Corpo forestale di soccorso e tutela della fauna marina, quale componente della Rete regionale per la conservazione della fauna marina. Tale rete, sotto il coordinamento della Regione Sardegna e dell’assessorato della Difesa dell’Ambiente, garantisce la tutela e il soccorso degli esemplari protetti in difficoltà.