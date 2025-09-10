10 September, 2025
L'associazione Ottovolante Sulcis APS cerca 4 giovani tra i 18 e i 25 anni interessati a prendere parte allo scambio giovanile Erasmus+ "Territori Resilienti", che si terrà a Sant'Antioco dal 14 al 22 ottobre 2025
Cultura

L’associazione Ottovolante Sulcis APS cerca 4 giovani tra i 18 e i 25 anni interessati a prendere parte allo scambio giovanile Erasmus+ “Territori Resilienti”, che si terrà a Sant’Antioco dal 14 al 22 ottobre 2025

L’associazione Ottovolante Sulcis APS cerca quattro partecipanti di età compresa tra i 18 e i 25 anni interessati a prendere parte allo scambio giovanile Erasmus+ “Territori Resilienti”, che si terrà a Sant’Antioco dal 14 al 22 ottobre 2025.

Il progetto è aperto alle giovani e ai giovani residenti in Italia, di preferenza nel Sulcis-Iglesiente. Potranno essere prese in considerazione candidature di partecipanti fino a 30 anni e di 17 anni compiuti su richiesta. Tutti i costi di vitto e alloggio saranno coperti dall’organizzazione.

Se sei interessata/o compila in tutte le sue parti il modulo di candidatura/registrazione al link: https://forms.gle/AfSmbcQoM8siX1G48
Trovi il bando completo al link: http://urly.it/31bah4
Per maggiori informazioni potete scrivere alla mail 8volantesulcis@gmail.com

Scadenza candidature: 21 settembre 2025, ore 23.59

“Territori Resilienti” nasce per offrire ai giovani uno spazio di apprendimento e confronto sulle grandi sfide ambientali e climatiche che interessano i nostri territori. In un’epoca in cui i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la gestione non sostenibile delle risorse naturali hanno impatti sempre più evidenti, il progetto propone un percorso per sviluppare consapevolezza ambientale, capacità di lettura del territorio e strumenti per contribuire alla resilienza locale. Giovani provenienti da Italia, Francia, Lituania, Portogallo e Spagna prenderanno parte a un’esperienza collettiva basata sull’educazione non formale e sull’apprendimento esperienziale, esplorando temi come consapevolezza ambientale, cambiamento climatico, turismo sostenibile e gestione responsabile delle risorse naturali. Attraverso il dialogo interculturale, l’osservazione diretta dell’ambiente e attività condivise il progetto mira a stimolare comportamenti sostenibili, spirito di iniziativa e responsabilità verso il territorio, rafforzando il ruolo dei giovani come promotori di cambiamento nelle proprie comunità.

“Territori Resilienti” è un progetto di Ottovolante Sulcis APS finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+. Sono partner del progetto: MITRA (Francia), Fundacion SPLORA (Spagna), CASA do POVO (Portogallo), Youth on the Move (Lituania), Boja (Slovenia).

