I lavori di ristrutturazione degli spogliatoi dello stadio “Carlo Zoboli”, a Carbonia, dovrebbero concludersi entro il prossimo 30 settembre
I lavori di ristrutturazione degli spogliatoi dello stadio “Carlo Zoboli”, a Carbonia, dovrebbero concludersi entro il prossimo 30 settembre, E’ quanto emerso stamane nel corso dell’incontro tra il presidente del Carbonia Calcio, Andrea Meloni, e l’assessore dei Lavori pubblici del comune di Carbonia, Manolo Mureddu. Nelle prossime tre settimane, proseguiranno anche i lavori per la sistemazione del manto erboso. Se questi tempi verranno rispettati, il Carbonia disputerà la prima partita interna del campionato che inizierà domenica 14 settembre con la trasferta di Tortolì, alla seconda giornata al Comunale di Narcao, contro il Taloro Gavoi. Dopo la trasferta sul campo del Sant’Elena Quartu, al Comunale Cuccuru de Nuraxi di Settimo San Pietro, il ritorno al “Carlo Zoboli” dovrebbe arrivare alla quarta giornata di campionato, che vedrà il Carbonia ospitare il Buddusò, domenica 5 ottobre.
Vediamo le interviste realizzate stamane con l’assessore dei Lavori pubblici, Manolo Mureddu, ed il presidente del Carbonia Calcio, Andrea Meloni.
NO COMMENTS