In cammino alla scoperta degli inediti “Sentieri del Carignano”: il nuovo itinerario nel Sulcis Iglesiente tra vigne, mare e miniere

Un nuovo itinerario inedito alla scoperta dei luoghi del Sulcis Iglesiente e dell’isola di Sant’Antioco nella Sardegna sud-occidentale: si tratta dei “Sentieri del Carignano”, promossi dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, che verranno presentati il prossimo 18-20 settembre in un press tour dedicato alla stampa di settore. Il nuovo itinerario tematico sorge all’interno del Cammino Minerario di Santa Barbara e racchiude molteplici esperienze, introspettive e turistiche, sportive ed enogastronomiche, senza mai dimenticare la storia, il territorio e la cultura locale.

Un percorso che unisce turismo lento, paesaggi mozzafiato, storia delle miniere e viticoltura a piede franco, capace di dare vita a grandi vini. Protagonista assoluto sarà il Carignano del Sulcis, vino rosso ottenuto dall’omonimo vitigno; caratterizzato da un colore rubino intenso, offre profumi di frutti rossi maturi, spezie e note mediterranee.

«Il progetto Sentieri del Carignano nel Sulcis testimonia la nostra visione del territorio nel promuovere itinerari che invitino a vivere i luoghi passo dopo passo, attraversando paesaggi, vigneti e comunità, per conoscerne la storia, le pratiche agricole agrotecniche e le eccellenze produttive. In questo percorso, il vino diventa strumento di dialogo tra natura e cultura, e il Carignano del Sulcis, con la sua identità forte e riconoscibile, ne è il protagonista simbolico – ha detto Mauro Usai, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara – . La sua eccellenza non è solo nel prodotto, ma nell’intera catena di valori capace di raccontare tradizioni, saperi artigianali e cicli della terra.»