Venerdì 12 e sabato 13 settembre al borgo medievale di Tratalias il 1° Festival Sa Corti e il 12° Is Maistus Beer

Nel cuore del Sulcis, tra le antiche pietre e le atmosfere senza tempo del borgo medievale di Tratalias, prende avvio il 1° Festival Sa Corti in abbinamento con Is Maistus Beer giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025, con due giornate che celebrano il territorio attraverso gusto, musica e tradizione.

Organizzato dall’associazione Pro Loco di Tratalias, il Festival Sa Corti con il sostegno della Regione Autonoma di Sardegna Assessorato al Turismo, Comune di Tratalias, Coldiretti, Consorzio birra Italiana, il festival si rinnova con una collaborazione speciale: Is Maistus Beer, realtà attiva nella promozione della birra artigianale sarda e delle sue eccellenze. Una sinergia pensata per valorizzare la filiera brassicola locale, portando al centro dell’evento una selezione curata di birrifici artigianali, degustazioni e percorsi di avvicinamento alla cultura della birra.

Un festival che racconta il territorio, una corte alla volta Il Festival Sa Corti, in collaborazione con Is Maistus Beer, non è solo una festa: è un itinerario diffuso tra le corti storiche del borgo, che per due sere si aprono al pubblico trasformandosi in spazi di condivisione e scoperta. Ogni angolo del paese diventa una tappa sensoriale:

• Birra artigianale sarda, con i mastri birrai protagonisti di un viaggio tra tradizione e innovazione;

• Street food e piatti tipici, pensati per esaltare i sapori locali e gli abbinamenti con la birra;

• Musica dal vivo e performance itineranti, con artisti che accompagneranno le serate in un’atmosfera vibrante e accogliente;

• Artigianato locale e cultura materiale, tra esposizioni, laboratori e racconti identitari.

Ogni edizione del Festival Is Maistus è anche un’occasione per riflettere sul valore del patrimonio locale, sulla riscoperta delle radici e sulla possibilità di costruire nuove forme di turismo e partecipazione culturale, autentiche e sostenibili. Il borgo medievale di Tratalias, con il suo fascino senza tempo e le sue architetture custodite con cura, si conferma ancora una volta lo scenario ideale per un evento che unisce comunità, visitatori e produttori in un’esperienza collettiva di festa e appartenenza.

Dalle 18:00 alle 3.00 ingresso gratuito

Per aggiornamenti, programma e info segui le pagine ufficiali di Is Maistus Beer

Tratalias vi aspetta: tra corti illuminate, birre artigianali e musica sotto le stelle.

Festival Sa Corti – Is Maistus Beer XII Edizione 2025 – Line-Up Ufficiale

Venerdì 12 settembre

ore 19.00 – DJ Set di apertura

ore 21.00 – Cuccureddus Dreams (Live Band)

ore 23.30 – Special Guest: 90’s Flow Il meglio degli anni ‘90 con DJ Joseph & Vocalist Rush MC

ore 2.00 – D.ONE from Ibiza – DJ Set Reggaeton

Sabato 13 settembre

ore 19.00 – DJ Zeta Tilt

ore 21.30 – La Fossa (Live Band)

ore 23.00 – DJ Mimmo

ore 23.30 – Special Guest: Flaminio Maphia (Live Performance) Till Close – DJ Mimmo & DJ Angelo.