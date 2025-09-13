13 September, 2025
Lunedì 15 settembre, alle ore 19.00, Piazza De Gasperi, a Sant’Antioco, diventerà il giardino naturale delle narrazioni di Cristina Caboni

Lunedì 15 settembre, alle ore 19.00, Piazza De Gasperi, a Sant’Antioco, diventerà il giardino naturale delle narrazioni di Cristina Caboni. Nei romanzi di Cristina Caboni la natura non è mai solo sfondo: è linguaggio, è memoria che si deposita sulle pagine come polline sui petali. Le sue protagoniste attraversano paesaggi interiori dove ogni fiore custodisce un segreto, ogni profumo risveglia una verità nascosta. Sono donne che imparano a riconoscere la propria voce nel vento che muove le fronde, che trovano la forza nelle radici e la speranza nei germogli che spuntano anche dalla terra più arida.

L’incontro si annuncia come un dialogo intimo tra l’autrice e chi l’ascolterà, momenti speciali che recuperano alcuni degli elementi chiave della narrazione di Cristina Caboni. A moderare sarà la sensibilità di Giuditta Sireus che sa riconoscere nelle parole degli scrittori i semi di conversazioni più ampie. Non una semplice presentazione, ma un percorso condiviso dentro universi narrativi che sanno parlare al cuore prima che alla mente.

Piazza De Gasperi non è scelta casuale: circondata dalla biblioteca e dalla Basilica, custodisce la memoria del paese e si apre al futuro. È il luogo dove Sant’Antioco riconosce se stessa, dove la comunità si raduna quando c’è qualcosa di importante da condividere.

 

