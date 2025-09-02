2 September, 2025
Partiti politici

Nasce a Fluminimaggiore il nuovo circolo di Sinistra Futura intitolato a Enrico Berlinguer

Sinistra Futura annuncia ufficialmente la nascita del nuovo circolo territoriale a Fluminimaggiore, dedicato alla memoria e all’eredità politica di Enrico Berlinguer, punto di riferimento imprescindibile della Sinistra.
A guidare il circolo sarà Paolo Marras, profondo conoscitore della tradizione comunista italiana e attivista di lungo corso. Paolo Marras, già segretario per tutti gli anni ’80 della sezione “Gramsci” di Fluminimaggiore e organizzatore di ben 17 edizioni della Festa dell’Unità, rappresenta un legame diretto con la scuola politica berlingueriana.
L’obiettivo di Marras e di Sinistra Futura è: «Tornare a parlare con il territorio, ascoltare i bisogni reali delle persone, riallacciare il filo con quelle aspirazioni profonde di giustizia, uguaglianza e partecipazione che erano il cuore pulsante del Partito Comunista Italiano». Ricominciare da lì, con lo stesso spirito, ma guardando al futuro.
Con molti anni di esperienza e immensa passione, Marras sceglie di rimettersi in gioco, aprendo le porte del nuovo circolo a chiunque voglia condividere questo cammino politico. L’invito è rivolto a tutte e tutti: giovani, lavoratori, disoccupati, pensionati, studenti, militanti storici e nuove energie, affinché insieme si possa far crescere rapidamente una comunità attiva e consapevole.
Il circolo “Enrico Berlinguer” sarà fucina di idee e progetti concreti per Fluminimaggiore e per il Sulcis Iglesiente, e un punto di riferimento per chi crede che un’altra società sia ancora possibile.
