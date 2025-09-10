Venerdì 12 settembre, la sala convegni del circolo Soci EuralCoop, a Carbonia, ospiterà la presentazione del libro di Alberto Vacca: “IL FUSTIGATORE DI CARBONIA”

Venerdì 12 settembre, la sala convegni del circolo Soci EuralCoop, in piazza Marmilla, a Carbonia, ospiterà la presentazione del libro di Alberto Vacca: “IL FUSTIGATORE DI CARBONIA” – L’azione repressiva del Commissario Pirrone, nella Stalingrado Sarda (1948/1949)

L’autore, con il suo libro, dà un ulteriore contributo alla conoscenza della storia della città di Carbonia e dei suoi cittadini. Le fasi dello scontro sindacale e sociale con la Carbosarda, nel 1948, rese aspre e drammatiche dal commissario di polizia Antonio Pirrone, con arresti, interruzione e divieto di comizi politici, scontri di piazza, perquisizioni domiciliari. Il tutto con il più smaccato metodo fascista di cui era esperto.