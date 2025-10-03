3 October, 2025
Sanità

Tac mobile al Cto di Iglesias: conclusa la formazione, il macchinario è operativo

Si conclude oggi, presso l’Ospedale CTO di Iglesias, la tre giorni di formazione sul campo per l’utilizzo della nuova TAC mobile, una strumentazione di ultima generazione messa a disposizione temporaneamente per garantire la continuità del servizio diagnostico durante i lavori di installazione della TAC definitiva.
Medici radiologi e tecnici di radiologia hanno svolto attività pratica direttamente con i pazienti, sotto la supervisione dello Specialist e degli Ingegneri clinici di ARES Sardegna, con l’obiettivo di garantire un utilizzo sicuro ed efficace del macchinario.
La TAC mobile sarà operativa al CTO per il tempo necessario al completamento dell’installazione della nuova apparecchiatura fissa.
Successivamente, verrà trasferita presso l’Ospedale Sirai di Carbonia, dove seguirà un analogo percorso formativo e operativo.
Il servizio è disponibile sia per i pazienti ricoverati presso la struttura sia per quelli in regime ambulatoriale, che possono accedervi tramite prenotazione CUP.
In questi giorni sono già stati eseguiti con successo gli esami TAC su oltre venti pazienti, a dimostrazione dell’efficacia del percorso organizzativo messo in campo grazie anche alla stretta collaborazione tra ASL Sulcis Iglesiente (Radiodiagnostica, Servizio Acquisti, Servizi tecnici e logistici, Fisica sanitaria) e ARES Sardegna – Servizio Governo delle Tecnologie Sanitarie.
