Al via la collaborazione tra il Consorzio Ausi e il Villaggio Minerario Asproni, una sinergia che abbraccerà l’ambito della cultura, della ricerca e dell’innovazione, con il fine di progettare e realizzare iniziative di comune interesse. Con la firma del protocollo d’intesa, prosegue e si rafforza un rapporto di collaborazione tra il consorzio e la Società Vil.Min.As, che sta curando la riqualificazione del sito minerario, avviata nell’ambito delle iniziative del IX Laboratorio Internazionale di Architettura e Paesaggio, appuntamento organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari con il Consorzio AUSI. Il protocollo d’intesa prevede la collaborazione in attività quali la promozione del territorio, la riscoperta del patrimonio storico, dell’archeologia industriale, e la valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali diffusi, anche mediante l’organizzazione comune di cicli di conferenze, seminari, confronti, tavole rotonde e dibattiti su argomenti rilevanti per la comunità, con la produzione di pubblicazioni e prodotti audiovisivi sulla stampa e sul web. Oltre a questo, per il Consorzio AUSI e il Villaggio Minerario Asproni sarà in programma la redazione di documenti, piani, materiali didattici e divulgativi, programmi e progetti strategici. Il Consorzio e il Villaggio Asproni sottolineano l’importanza fondamentale del sostegno alla ricerca, anche mediante l’attivazione di specifici progetti e assistenza scientifica sui programmi di “governance territoriale”.