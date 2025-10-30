Halloween e “Su beni po s’anima”, a Sant’Antioco è tutto pronto per la due giorni di intrattenimento per bimbi e famiglie

Due giorni di intrattenimento animeranno il centro di Sant’Antioco nel prossimo fine settimana, tra le atmosfere di Halloween e “dolcetto scherzetto” e il sapore più autentico e profondo della tradizione di “Su beni po s’anima”. Venerdì 31 e sabato 1 novembre Sant’Antioco accoglierà famiglie e bimbi per trascorrere due giornate all’insegna del divertimento, senza dimenticare la tradizione: le vie del paese si animeranno con spettacoli, giochi, musica e antiche tradizioni legate alla notte di “Su beni po s’anima”, l’anima buona che torna a far visita ai vivi.

Venerdì 31 Ottobre, a partire dalle 17.00, appuntamento per bimbe e bimbi con il raduno in Piazza Umberto, punto di partenza della sfilata che darà il via alla prima giornata di divertimento. Ma prima, tutti i “mostri coraggiosi” riceveranno un ticket per la premiazione finale del mostro più “bello-brutto”. A seguire, Piazza Italia accoglierà una festa con DJ set, personaggi horror, trampoliere e gadget per tutti, a cura di Angel Eventi animazione.

Ancora divertimento sabato 1 novembre, alle 18.00 in Piazza Italia, per la serata di Wonder Island Animazione, che proporrà trucchi, giochi, balli, palloncini e un ospite davvero speciale: il trampoliere mostruoso.

Il comune di Sant’Antioco invita le famiglie alla partecipazione per due notti imperdibili immerse nell’oscurità di Halloween e di “Su beni po s’anima”, tra tradizioni antiche e risate che sfidano la paura.