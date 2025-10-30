Chef internazionali, trekking e sapori di bosco: Iglesias celebra l’autunno con FUN_GO 2025

Torna a Iglesias l’appuntamento più atteso dell’autunno sardo: Iglesias FUN_GO – Cooking, Art & More, il festival che trasforma il capoluogo iglesiente in un crocevia di sapori, saperi e biodiversità. L’8 e 9 novembre 2025, piazza Sella si animerà con showcooking, degustazioni, escursioni, laboratori e incontri tematici, in un viaggio affascinante nel mondo dei funghi e nella straordinaria ricchezza naturalistica del territorio.

«Con Iglesias FUN_GO – ha detto Daniele Reginali, assessore al Bilancio e Programmazione, Partecipate e Attività Produttive del comune di Iglesias – abbiamo scelto di valorizzare una delle stagioni più suggestive dell’anno, raccontando Iglesias attraverso un evento che unisce enogastronomia, natura, cultura e formazione. Il festival rappresenta non solo una vetrina d’eccellenza per i nostri prodotti e per le imprese del territorio, ma anche un motore di crescita economica e turistica, capace di generare nuove opportunità per la comunità. Lavoriamo con convinzione per costruire una visione di sviluppo sostenibile, che metta al centro le persone, le competenze e la biodiversità unica del nostro territorio. FUN_GO è l’espressione concreta di questa visione: un appuntamento che coinvolge studenti, professionisti e cittadini in un progetto condiviso di valorizzazione e promozione del nostro patrimonio. Iglesias – ha concluso Daniele Reginali – dimostra ancora una volta di saper guardare al futuro con creatività, partecipazione e orgoglio identitario, trasformando la propria ricchezza naturale e culturale in un’esperienza da vivere e raccontare.»

Giunto alla terza edizione, FUN_GO si conferma un punto di riferimento tra gli eventi autunnali della Sardegna, grazie alla sua capacità di unire enogastronomia, scienza, arte e turismo esperienziale. L’obiettivo è chiaro: valorizzare Iglesias come destinazione d’autunno, raccontando il suo patrimonio naturale e culturale attraverso il linguaggio universale del cibo e l’entusiasmo dei giovani protagonisti. Il fungo resta l’indiscusso simbolo del festival, interpretato nelle sue dimensioni culinarie, scientifiche, artistiche e naturalistiche. Una scelta che affonda le radici nella storia e nel paesaggio di questo territorio, incastonato tra i boschi del Marganai e del Bellicai, dove la biodiversità rappresenta una risorsa da conoscere, custodire e trasformare in valore condiviso.

Chef d’eccellenza e giovani talenti sul palco del gusto

Il programma 2025 si preannuncia ricco e di altissimo livello. Tra i protagonisti degli showcooking saliranno sul palco Giorgio Locatelli, tra i giudici più amati di MasterChef Italia; Alessio Manzoni del ristorante Ferdy Wild (Stella Verde Michelin 2025); Emanuele Riemma, executive chef delle pizzerie Maiori di Cagliari e Villasimius; e Alessandra Nioi, già concorrente di MasterChef Italia.

Un ruolo fondamentale sarà affidato agli studenti dell’Istituto alberghiero I.P.I.A. G. Ferraris di Iglesias, che collaboreranno attivamente con gli chef nella preparazione dei piatti e nella gestione delle degustazioni. Una presenza che non è solo simbolica: FUN_GO è anche spazio formativo e di crescita professionale, dove i giovani imparano, sperimentano e diventano protagonisti della promozione del territorio attraverso la cucina.

Esperienze tra boschi e pietre antiche

Accanto al programma gastronomico, il festival proporrà due percorsi di scoperta pensati per valorizzare la connessione tra ambiente e cultura.

La prima iniziativa sarà una serie di escursioni guidate nei boschi che circondano Iglesias, organizzate dal Consorzio Turistico di Iglesias insieme al micologo Gianluca Urracci. Un’occasione per osservare da vicino la varietà micologica del territorio e comprendere come i funghi siano indicatori preziosi della salute degli ecosistemi.

La seconda iniziativa sarà dedicata al cuore storico della città: gli studenti dell’Istituto “Giorgio Asproni – Enrico Fermi”, in collaborazione con l’Ufficio Turistico Iglesias Turismo, guideranno i visitatori in tour tematici tra i vicoli medievali e i luoghi simbolo del centro storico, raccontando Iglesias attraverso lo sguardo fresco e curioso delle nuove generazioni.

Contest, laboratori e divulgazione scientifica

Non mancheranno momenti di partecipazione e divertimento. Il Fun_go Seat Food Contest, riservato ai ristoranti iglesienti, e il Fun_go Street Food Contest, dedicato alle creazioni proposte in piazza, coinvolgeranno il pubblico nella scelta dei piatti vincitori.

Il programma sarà arricchito da laboratori dal vivo, talk divulgativi curati da Gianluca Urracci e da attività educative per famiglie e bambini.

Grande attenzione sarà riservata anche ai temi dell’innovazione e della sostenibilità, con la partecipazione di realtà nazionali come il progetto Circular Farm – Funghi Espresso, che trasforma gli scarti del caffè in substrati per la coltivazione di funghi, e dei divulgatori della pagina Funghi&Nature, seguitissima community dedicata al mondo micologico.

A completare la manifestazione, musica dal vivo e che animerà le serate del festival, fino al gran finale in Piazza Sella, cuore pulsante della città.

Un programma ricco di esperienze

Il viaggio di Iglesias FUN_GO 2025 – Cooking, Art & More prenderà il via già nel weekend precedente, con un pre-festival pensato per anticipare le atmosfere autunnali e valorizzare i sapori e la biodiversità del territorio.

Giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, spazio a Fun_go Seat Food Contest – Le Buone Tavole di Iglesias, l’iniziativa che coinvolgerà i ristoranti cittadini in una sfida a colpi di gusto. Una giuria di esperti, giornalisti e gastronomi valuterà i piatti in gara per decretare il miglior piatto a base di funghi, premiando creatività, equilibrio e valorizzazione delle materie prime locali.

Il 1° e 2 novembre, il pre-festival proseguirà con Fun_go Trek, due giornate dedicate alla scoperta delle foreste del Bellicai e del Marganai attraverso una passeggiata naturalistico-micologica condotta dal Consorzio Turistico per l’Iglesiente con la guida Pierpaolo Putzolu e il micologo Gianluca Urracci.

Un’esperienza immersiva per scoprire i segreti del bosco, la varietà micologica e l’equilibrio degli ecosistemi, con partenza alle 08:30 da Piazza Quintino Sella (lato Hotel Artu).

Sabato 8 novembre – Il gusto della biodiversità

La giornata di sabato 8 novembre si aprirà alle 10:00 in Piazza Sella con Fun_go Sostenibile – Biodiversità & Territorio, realizzato in collaborazione con Laore Sardegna, agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura.

Uno spazio che celebra la sostenibilità, l’eccellenza dei prodotti locali e il legame profondo con la natura, dove protagonisti saranno le agrobiodiversità riconosciute, i prodotti BIO e i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), con un focus dedicato alle fungaie sarde e ai produttori del territorio.

Alle 11.00, ancora in Piazza Sella, prenderà vita Fun_go Street Food – Il Villaggio dei Sapori, un’esperienza gastronomica immersiva tra profumi e creatività, con piatti con e senza funghi, reinterpretati in chiave innovativa dai migliori ristoratori e street chef locali.

In contemporanea, sul Palco Centrale di Piazza Sella, si terrà l’inaugurazione ufficiale della terza edizione di Iglesias Fun_go, presentata dai giornalisti Lara De Luna e Francesco Bruno Fadda, alla presenza delle autorità e dei partner del progetto.

Alle 11.30 il pubblico potrà assistere a Fun_go Aperitalk – Science Show, un aperitivo scientifico condotto dal micologo Gianluca Urracci insieme al giornalista Enrico Gaviano (La Nuova Sardegna). Tra aneddoti, curiosità e calici di vino delle cantine partner, l’incontro guiderà i partecipanti alla scoperta del mondo dei funghi e del loro ruolo ecologico.

Alle 12.15, riflettori puntati sul primo grande showcooking con lo chef Alessio Manzoni del ristorante Ferdy Wild (Stella Verde Michelin 2025).

Con la sua Tagliatella Bosco, Manzoni condurrà il pubblico in un viaggio sensoriale tra profumi di porcini trifolati, burro ai funghi fermentati e crema d’uovo mou, impreziosito da una polvere di muschio e funghi. Un piatto creato in collaborazione con gli studenti e i docenti dell’Istituto Alberghiero I.P.I.A. “G. Ferraris” di Iglesias, moderato da Manolo Orgiana, autore della Guida Identità Golose.

Nel pomeriggio, alle 15.00, il Museo dell’Arte Mineraria di via Roma ospiterà Fun_go Lab – Pasta Live, un laboratorio sensoriale con Ilenia Parente, campionessa nazionale 2024 di pasta fatta a mano.

Un appuntamento per scoprire i segreti delle tecniche tradizionali e le varianti regionali della pasta ai funghi, moderato da Lara De Luna (Il Gusto – La Repubblica).

Alle 17.30, il festival torna sul palco di Piazza Sella con Fun_go Aperitalk – In Cucina, Oltre la Cucina, a cura di Circular Farm – Funghi Espresso.

L’agronomo Antonio Di Giovanni e il micologo Gianluca Urracci, moderati da Manuela Baraglia, approfondiranno i temi di innovazione, economia circolare e nutraceutica, raccontando come i funghi possano trasformarsi in protagonisti di una nuova sostenibilità alimentare.

Alle 18.15, spazio a Fun_go Aperitalk – Zero in Cucina, dedicato alla cucina naturale, a km zero e senza sprechi.

Lo chef Alessio Manzoni, insieme a giornalisti e gastronomi, rifletterà su abitudini sostenibili e valorizzazione delle tradizioni culinarie locali. Modera Lara De Luna.

Alle 19.00, il celebre chef Giorgio Locatelli, volto amatissimo di MasterChef Italia, sarà protagonista dello showcooking Trame di sottobosco: un’ode all’autunno tra funghi trifolati, uovo pochè, spuma di patate, crumble all’aglio nero e tartufo, in un’armonia perfetta di consistenze e profumi.

Un piatto realizzato in collaborazione con gli studenti del Ferraris, accompagnato dai vini dei produttori partner. Conducono Lara De Luna e Francesco Bruno Fadda, direttore di The Over Magazine.

A chiudere la giornata, alle 20:45, Fun_go Live Music con La Contrabbanda, l’orchestrina jazz&roll d’antan capace di far ballare Piazza Sella con il suo sound travolgente.

Sul palco Roberto Migoni (batteria e percussioni), Andrea Cocco (pianoforte), Fabio Useli (basso e contrabbasso), Emilia Mulas (clarinetto e percussioni) e Massimo Cau (megafono e melodica).

Domenica 9 novembre – Tra mito, scienza e convivialità

La giornata conclusiva di Iglesias FUN_GO 2025 – Cooking, Art & More si aprirà alle 10:00 in Piazza Sella con Fun_go Sostenibile – Biodiversità & Territorio, lo spazio dedicato alla sostenibilità, all’eccellenza dei prodotti locali e alla natura.

Protagonisti saranno i prodotti biologici e i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), con un focus speciale sulle fungaie sarde e sui produttori che incarnano l’anima più autentica del territorio.

Alle 11.00, il pubblico potrà tornare a immergersi nei profumi e nei sapori del Fun_go Street Food – Il Villaggio dei Sapori, tra piatti creativi e proposte gourmet con o senza funghi, preparati dagli chef e ristoratori iglesienti.

Alle 11.15, sul Palco Centrale di Piazza Sella, si terrà Fun_go Aperitalk – Tra Scienza e Mito / Fun_go Book, ispirato al volume Fungolandia di Mauro Ballero.

La scrittrice Rossana Copez accompagnerà il pubblico in un viaggio tra mitologia e leggende del bosco, mentre il micologo Gianluca Urracci ne svelerà il lato scientifico e naturalistico, in un affascinante dialogo tra fantasia e realtà.

Modera Lara De Luna, giornalista de Il Gusto – La Repubblica.

Alle 12.00, il palco ospiterà Fun_go Talk Science, approfondimento curato dai fondatori della community Funghi & Nature: il medico e micologo Saulo Giornelli e il fotografo naturalista Samuele Rugini.

Tra aneddoti, immagini e scoperte, guideranno il pubblico in un viaggio tra storia, cultura e fotografia micologica, moderato da Manolo Orgiana, autore della Guida Identità Golose.

Alle 13.00, spazio al gusto con Fun_go Show Cooking della chef Alessandra Nioi, già concorrente di MasterChef Italia, che presenterà il piatto Sfumature d’Autunno in Fregula Sarda: un incontro tra tradizione e innovazione, arricchito da finferli, tartufo, funghi shiitake e una fonduta di pecorino. Un’esperienza enogastronomica completa, frutto della collaborazione con gli studenti e i docenti dell’I.P.I.A. “G. Ferraris” di Iglesias, accompagnata da un calice di vino dei produttori locali. Modera Manuela Baraglia, conduttrice radiofonica.

Nel pomeriggio, alle 15:00, il Museo dell’Arte Mineraria di via Roma ospiterà Fun_go Lab in Famiglia, un laboratorio didattico e interattivo condotto dal micologo Gianluca Urracci, dedicato a bambini, ragazzi e adulti (dai 8 anni in su).

Un’esperienza divertente ed educativa per imparare a riconoscere i funghi, comprenderne la stagionalità, il ruolo ecologico e le curiosità del sottobosco.

Alle 17.30, in Piazza Sella, si terrà Fun_go Aperitalk – Orizzonti Sostenibili, un dialogo aperto con gli operatori locali su turismo sostenibile, micologia e cucina, per condividere esperienze e visioni sul futuro della valorizzazione territoriale.

Conducono Lara De Luna (Il Gusto – La Repubblica) e Francesco Bruno Fadda, direttore di The Over Magazine.

Alle 18.40, grande attesa per Fun_go Pizza Show Cooking con il maestro pizzaiolo Emanuele Riemma (Pizzerie Maiori di Cagliari e Villasimius).

Protagonista la pizza Mushroom, un capolavoro di equilibrio tra tradizione napoletana e creatività moderna: base fritta e poi passata al forno, guarnita con funghi porcini al rum, provola affumicata di Gragnano, carpaccio di porcini e maionese alle nocciole, in abbinamento ai vini delle cantine partner.

Il piatto sarà realizzato in collaborazione con gli studenti e i docenti dell’Istituto Alberghiero di Iglesias, e presentato da Manolo Orgiana