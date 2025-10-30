Sabato 1 novembre, a Iglesias, si conclude la 4ª edizione di “Sulcis in fundo”

Battute finali a Iglesias alla quarta edizione di “Sulcis in fundo”. Sabato, 1° novembre, la stagione teatrale dell’associazione Quinte Emotive al Teatro Electra si conclude con l’adattamento di Stefano Ledda del testo pirandelliano ‘O di uno o di nessuno’. In scena alle 19.00, nello spettacolo prodotto dal Teatro del Segno, Roberto Loddo, Rosellina Lo Nardo, Stefano Carta, Francesco Cittadini, Gorgio Piano, Massimo Pruna e Stefano Ledda.

Un dilemma morale nell’Italia degli anni Venti prende corpo in scena con ‘O di uno o di nessuno’, uno dei testi più feroci e attuali di Luigi Pirandello. Due amici, colleghi ministeriali e complici da sempre, decidono di condividere l’affetto di una donna pur di non rinunciare all’illusione dell’amore e di una famiglia che la loro condizione economica non permetterebbe. L’espediente funziona finché la realtà irrompe con forza: la giovane resta incinta e nessuno può dire chi sia il padre.

Il fragile equilibrio crolla. L’incanto segreto del ménage à trois si trasforma in una trappola di gelosie, silenzi e menzogne. La donna, remissiva ma onesta, non sceglie e proclama la verità: il figlio è di entrambi o di nessuno. La soluzione che i due trovano è crudele: affidare il nascituro all’anonimato di un orfanotrofio, sacrificando l’amore e la responsabilità in nome di una presunta rispettabilità sociale. Lo spettacolo è a ingresso gratuito.