Iglesias-Villasimius e Atletico Uri-Tempio sono le semifinali della Coppa Italia di Eccellenza che si giocheranno il 13 e il 27 novembre.

L’Iglesias di Giampaolo Murru s’è qualificata eliminando la Ferrini. Dopo il 2 a 0 dell’andata, la partita di ritorno, a Cagliari, è terminata 2 a 2. L’Iglesias ha chiuso i conti con un doppio vantaggio, goal di Edoardo Piras e Joel Salvi Costa, e i due goal della Ferrini, realizzati da Leonardo Lecca e Luca Floris, hanno chiuso la partita in parità ma mai è stata rimessa in discussione la qualificazione dell’Iglesias.

Il Villasimius ha eliminato a sorpresa la Nuorese, capolista in campionato, 2 a 1 il risultato maturato al Frogheri di Nuoro, dopo lo 0 a 0 dell’andata, goal di Dambros Da Silva Lorenzo e Joel Kiwobo per il Villasimius, di Alessio Cossu per la Nuorese.

Il Tempio ha centrato la qualificazione alla semifinale, superando 1 a 0 in trasferta il Santa Teresa, goal di Wellinton Caverzan, dopo lo 0 a 0 maturato a Tempio due settimane fa.

L’Atletico Uri, infine, impostosi già all’andata 2 a 1 sul Buddusò, ha bissato il successo in trasferta, con punteggio più largo, 3 a 0, goal di Simone Ravot, Lucas Ariel Campana e Giovanni Piga.