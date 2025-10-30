Un ponte tra Iglesias e il Mondo: l’Italia protagonista al Global Mayors Dialogue (GMD) e all’IMF 2025 di Zhengzhou (Cina)

«È con profonda emozione e grande orgoglio che ho avuto l’onore di rappresentare il Comune di Iglesias e la Sardegna a Zhengzho, partecipando a un evento di portata globale: l’IMF 2025 – International Mayor’s Forum on Tourism e il correlato Global Mayors Dialogue (GMD) – 世界市长对话. Un Forum di importanza internazionale, un vero e proprio “Dialogo Globale tra Sindaci e amministrazioni da tutto il mondo” (Global Mayors Dialogue). I temi di confronto sono stati tanti, in primis il turismo e a seguire l’Ambiente, Architettura e la tutela dei Beni Culturali, ma non da ultimo anche le possibili relazioni commerciali con una visione che mira ad unire tutti gli stati partendo dalle amministrazioni territoriali. In questo contesto mondiale, ho potuto raccontare Iglesias, il Sulcis Iglesiente e la Sardegna e le sue enormi potenzialità non solo turistiche e culturali ma anche industriali, ricordando un passato minerario unico al mondo.»

Lo ha detto Francesco Melis, assessore e vicesindaco di Iglesias.

«Ho illustrato come la nostra Amministrazione si impegni quotidianamente per incrementare l’offerta turistica, migliorare la qualità ambientale e valorizzare i luoghi che ci rendono unici. Il nostro impegno è costante: rendere Iglesias sempre più accogliente, innovativa e sostenibile – ha aggiunto Francesco Melis -. Sono convinto che lo scambio di idee e il dialogo internazionale siano la chiave per progredire. A coronamento di questa missione, sono particolarmente lieto di annunciare che la città di Iglesias ha siglato un Accordo di Scambio di Informazioni con la municipalità di Xinzheng City. Questo patto strategico è un vero e proprio ponte che, a partire da Iglesias, connette ufficialmente la Sardegna con la Cina, promuovendo future collaborazioni, reciproca valorizzazione, principi di uguaglianza e reciproco vantaggio, scambi e cooperazione tra le due città in varie forme nei settori dell’economia, del commercio, della scienza e della tecnologia, della cultura, dell’istruzione, dello sport, della sanità, del personale, ecc. per promuovere la prosperità e lo sviluppo comune.»

«Aver firmato questo accordo può dare finalmente un futuro diverso ad Iglesias e al nostro territorio!», ha concluso Francesco Melis.