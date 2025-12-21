Presto le spiagge di Iglesias saranno accessibili anche alle persone in carrozzina

Presto le spiagge di Iglesias saranno accessibili anche ai diversamente abili in carrozzina. Il nuovo servizio sarà realizzato grazie ad un apposito finanziamento regionale di 62.500,00 euro ottenuto dal comune di Iglesias, in collaborazione con l’associazione “Sardegna accessibile”, impegnata da anni da anni per rendere la Sardegna un luogo più inclusivo e accessibile per tutti. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità delle spiagge e delle aree turistiche dell’isola, assicurando che le persone con disabilità motorie possano godere appieno delle bellezze naturali della Sardegna.

«Ringrazio l’amministrazione comunale di Iglesias che ha voluto rendere inclusive le due spiagge e sposare i suggerimenti per il miglioramento dell’accessibilità degli arenile e della vita quotidiana di chi oggi purtroppo ha problemi di disabilità motoria, un lavoro che l’associazione porta avanti da diversi anni che insieme al presidente Massimo Pisano ci vede occupati su tutto il territorio regionale a promulgare l’idea di accessibilita in tutte le spiagge della Sardegna», spiega Luigi Bacchis, 50 anni, da 27 in carrozzina.

«Rendere le spiagge di Iglesias realmente accessibili non è solo una scelta amministrativa, ma un dovere civico – aggiunge Francesco Melis, vicesindaco di Iglesias -. Il progetto avviato nasce da un percorso di ascolto e condivisione con associazioni, cittadini e operatori del territorio, con l’obiettivo di abbattere le barriere che ancora limitano il diritto al mare per chi vive una disabilità motoria. Parliamo di interventi concreti: passerelle, servizi dedicati, ausili e una maggiore attenzione alla fruibilità degli spazi. Azioni che migliorano la qualità della vita e restituiscono dignità, autonomia e inclusione. L’accessibilità non è un favore, ma un diritto. Continuare su questa strada significa costruire una città più giusta, accogliente e attenta ai bisogni di tutti, senza lasciare indietro nessuno.»

Il progetto, denominato “Vivere le spiagge di Portu Banda e Masua: nuovi sistemi di accesso e fruizione inclusiva per il litorale di Iglesias”, prevede la rimozione delle barriere architettoniche sulle spiagge di Masua e Nebida Portu Banda.

A Masua verranno realizzate una passerella di discesa a mare dal parcheggio disabili fino alla spiaggia (seguendo l’attuale percorso). Antiscivolo, infisse al terreno e amovibili, realizzate in legno compresi corrimano, parapetti e protezioni laterali e una piattaforma attrezzata per la sosta (circa 30 mq con 4 ombrelloni e 8 lettini). E’ prevista la dotazione di due sedie tipologia job.

Anche a Portu Banda è prevista la realizzazione di una passerella di discesa a mare dal parcheggio auto fino alla scalinata di accesso alla spiaggia, con antiscivolo, infisse al terreno e amovibili, realizzate in legno compresi corrimano, parapetti e protezioni laterali. E’ prevista la dotazione di due sedie tipologia job.

L’obiettivo è migliorare e garantire l’accesso e la fruizione delle spiagge alle persone con ridotte capacità motorie, al fine di rendere l’esperienza balneare serena, agevole e sicura, nonché rendere l’offerta turistica più ricca e ampia, attenta alle esigenze di tutte le categorie di persone.

La e e la manutenzione dei servizi verranno affidate a ditte specializzate nel settore, che potranno, pertanto, garantire un adeguato e costante servizio durante tutto il periodo di fruizione delle spiagge.

Il cronoprogramma delle attività prevede l’affidamento dei lavori nel mese di febbraio 2026, l’inizio dei lavori nel mese di marzo successivo e la loro conclusione nel mese di ottobre 2027, con rendicontazione entro il mese di dicembre 2027.