Annullata la 34ª cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo

Con grande rammarico, l’Automobile Club Cagliari comunica l’annullamento della 34ª cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo, in programma dal 24 al 26 ottobre 2025.

«La rinuncia da parte dello storico organizzatore, comunicata nel mese di luglio – spiegano gli organizzatori – ha reso necessario un intervento urgente dell’Automobile Club Cagliari per cercare di garantire in extremis la continuità della manifestazione di grande valore per lo sport motoristico e per il territorio. Accogliendo anche la richiesta del comune di Iglesias – che ha fatto tutto il possibile per reperire la maggiore copertura economica indispensabile – l’AC Cagliari ha assunto l’impegno, arrivando persino a posticipare la data della gara per consentire più tempo alla raccolta delle risorse, e ha proseguito con determinazione le attività organizzative. Tuttavia, nonostante il lavoro portato avanti fino agli ultimi giorni e il forte impegno del Comune, infine, la copertura finanziaria dello stesso non è stata confermata, rendendo inevitabile l’annullamento della manifestazione.

L’Automobile Club Cagliari, che da quasi un secolo promuove lo sport automobilistico in Sardegna, ribadisce che non rientra nella propria missione proporre eventi privi della necessaria solidità economica e organizzativa.

Il dialogo avviato con il comune di Iglesias e con le istituzioni regionali rappresenta, comunque, un punto di partenza importante: siamo certi che, con un impegno più concreto e condiviso, sarà possibile restituire in futuro alla città e agli appassionati la cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo, appuntamento storico e simbolo di grande passione sportiva.»