Emergenza al cimitero di Carbonia per un pino di grandi dimensioni cadente su una cappella, il Comune attende dalla Soprintendenza l’autorizzazione al taglio

Tra i progetti presentati la scorsa settimana dall’assessorato dei Lavori pubblici del comune di Carbonia, per i quali è stata presentata richiesta di finanziamento alla Regione Sardegna, c’è quello relativo a interventi urgenti di ampliamento e potenziamento delle opere di urbanizzazione e di viabilità interna del cimitero comunale pubblico di Carbonia, inclusa la realizzazione di nuovi posti salma e realizzazione di un sistema di mappatura. L’importo del progetto è di 300.000 euro, 200.00 richiesti alla Regione Sardegna, fondi della legge 12/25 art.7, e 100.000 euro di cofinanziamento comunale.

In attesa della valutazione della domanda di finanziamento (in caso di risposta negativa il comune di Carbonia s’è impegnato a percorrere una strada alternativa con totale finanziamento dal proprio bilancio), nel cimitero ci sono alcune emergenze, lamentate a più riprese dai cittadini. Una di queste riguarda lo stato di decadenza di uno dei pini di grandi dimensioni che si trovano sui bordi del viale di ingresso che porta alla chiesa (in condizioni di estrema precarietà e pericolosità proprio a causa della presenza dei pini e per questo al centro del progetto esecutivo presentato dal Comune in Regione) che sta crollando su una delle cappelle di famiglia (vedi fotografie allegate), mettendo a rischio la struttura e quella delle cappelle circostanti. Il problema è stato segnalato più volte al comune di Carbonia che per tagliare il pino cadente e superare l’emergenza, ha chiesto l’autorizzazione – prevista per legge – alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna – SABAP-CA, che non è ancora arrivata. Dalle fotografie emerge la pericolosità dello stato in cui si trova il pino, già adagiato su una cappella, che in caso di caduta definitiva provocherebbe ingenti danni alle strutture delle cappelle private e, in caso di presenza di persone, ne metterebbe a forte rischio l’incolumità.

Un altro problema lamentato da alcuni cittadini, è la sospensione del servizio di trasporto dei visitatori con navetta lungo i viali del cimitero, provocato da un guasto al mezzo, non ancora riparato. «Sono un paio di mesi che aspettiamo – ci ha detto una donna – le persone con problemi motori sono impossibilitate a rendere visita ai propri cari, se non mettendo a rischio la loro incolumità, anche per le condizioni di estrema precarietà in cui si trovano i viali.»