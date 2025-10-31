31 October, 2025
Sicurezza del cittadino e del territorioIgnazio Locci «sindaco di Sant'Antioco): «Reati predatori e impunità di chi delinque, stato d'animo di insicurezza dei cittadini e rischio sicurezza»
Sicurezza del cittadino e del territorio

Ignazio Locci «sindaco di Sant’Antioco): «Reati predatori e impunità di chi delinque, stato d’animo di insicurezza dei cittadini e rischio sicurezza»

Questa mattina (e non è la prima volta) ho incontrato un gruppo di cittadini che mi ha manifestato il proprio stato d’animo di insicurezza dovuto ai ripetuti e intollerabili reati predatori che avvengono ormai quotidianamente. Come riferiscono le forze dell’ordine, infatti, non passa giorno senza che si registrino furti, ovvero denunce. Un clima di incertezza e insicurezza ben noto alimentato dal concetto di “impunità”, che coinvolge l’intera comunità di Sant’Antioco, nessuno escluso: dal Sindaco a ogni singolo cittadino. Questa impunità fa sentire forti e autorizzati a proseguire coloro che delinquono. Del resto, le stesse persone vengono spesso identificate, collezionando denunce che non si traducono in misure concrete, perché questo prevede la legge.

Nell’essere vicini alle forze dell’ordine che svolgono il loro dovere pur senza strumenti giuridici adeguati al caso, mi sento di fare un appello a tutte le forze politiche del territorio, ai parlamentari, al Governo centrale, affinché comprendano che occorrono pene certe e misure di sicurezza, quali la detenzione. Misure che deve garantire lo Stato, la legge. Diversamente, continuerà a passare il concetto di “impunità” che rende “invincibili” gli autori di questi piccoli reati che, per quanto ascritti alla categoria di reati minori, sono capaci di generare panico e pericolo in una comunità pacifica come la nostra.

L’interesse prevalente è la sicurezza dei cittadini e delle persone per bene. Se lo Stato non trova soluzioni, non ci si può lamentare se i cittadini scendono in strada la notte, si organizzano con ronde o quant’altro per garantirsi, da sé, la sicurezza.

Ignazio Locci

Sindaco Comune di Sant’Antioco

