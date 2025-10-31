31 October, 2025
Turismo delle Radici: mercoledì 5 novembre a Sant'Anna Arresi il quarto appuntamento territoriale di Sardinian Roots
Turismo

Turismo delle Radici: mercoledì 5 novembre a Sant’Anna Arresi il quarto appuntamento territoriale di Sardinian Roots

Dopo le tappe di Mandas, Gavoi e Alghero, il progetto Sardinian Roots – Turismo delle Radici fa tappa a Sant’Anna Arresi per il quarto e ultimo incontro territoriale dedicato al progetto. Si tratta di un momento chiave il Sulcis, una delle quattro aree pilota insieme a Trexenta, Sassarese – Algherese e Barbagia di Ollolai, chiamata a raccogliere l’invito alla creazione di una rete tra gli operatori e le istituzioni e all’utilizzo di piattaforma DMS dedicata ai viaggiatori delle Radici.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 novembre 2025, dalle ore 17.00 alle 20.00, presso la sala consiliare del comune di Sant’Anna Arresi in piazza Aldo Moro, 1.

Un progetto per connettere le radici al futuro della Sardegna Sardinian Roots – Turismo delle Radici è un progetto promosso nell’ambito dello Spoke 2 di e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, finanziato dal PNRR e coordinato dall’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con Rete Gaia Srl, Consorzio UNO, Imago Mundi OdV e Sintur.
L’obiettivo è ambizioso: creare una rete stabile di operatori, imprese e istituzioni capace di valorizzare le identità culturali delle regioni storiche sarde e rafforzare i legami con le comunità sarde nel mondo, attraverso la leva del Turismo delle Radici, ovvero un turismo esperienziale, destagionalizzato e basato sul ritorno alle origini familiari e culturali.
L’iniziativa dialoga anche con il programma nazionale ITALEA, promosso dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana, volto alla promozione del turismo delle radici, rafforzando la possibilità di inserire il territorio e le sue imprese in importanti circuiti internazionali.
Il programma dell’incontro di Sant’Anna Arresi
L’incontro del 5 novembre si svolgerà secondo il consueto format di presentazione del progetto,
con gli interventi dei principali referenti scientifici e tecnici:
● Ecosistemi dell’Innovazione, il turismo delle radici e il ruolo della ricerca universitaria Ivan Etzo – Coordinatore scientifico del progetto, Università degli Studi di Cagliari
● Il progetto Sardinian Roots: obiettivi, strumenti, tempistiche. Il territorio del Sassarese Andrea Vallebona – Coordinatore del progetto, Rete Gaia Srl
● Il Destination Management System di Sardinian Roots. Presentazione demo Martino di Martino – Sintur
Seguirà un momento di confronto e dialogo con il territorio, durante il quale sarà possibile firmare il protocollo d’intesa per aderire operativamente al progetto e contribuire alla fase di attivazione concreta del DMS.

Perché partecipare
● Inserire la propria attività nel DMS, una piattaforma digitale che promuove esperienze, servizi e prodotti locali.
● Accedere gratuitamente a percorsi formativi su accoglienza, storytelling e identità territoriale.
● Far parte del network Sardinian Roots, una rete che continuerà a operare anche dopo la fine del progetto.
● Contribuire alla valorizzazione turistica sia di territori già strutturati che in fase di sviluppo, coinvolgendo attivamente istituzioni e imprese, insieme alla collaborazione di organismi che si occupano di turismo, promozione culturale e identitaria, di enogastronomia, di lingua, antichi mestieri e tradizioni.

Modalità di partecipazione
L’evento è aperto al pubblico e potrà essere seguito:
● In presenza, presso la sala consiliare del Comune di Sant’Anna Arresi, piazza Aldo Moro, 1;
● Online, in diretta streaming sul canale YouTube del progetto e.INS – Spoke 2 → https://www.youtube.com/watch?v=KSILdmJA77Q

 

