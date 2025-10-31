Comune di Sant’Antioco: al via la prenotazione degli appuntamenti online: si parte con Tributi, Anagrafe e Cimiteriali
Nell’ambito del programma di digitalizzazione dei servizi al cittadino offerti dall’ente Comune di Sant’Antioco, da lunedì 3 novembre sarà attiva una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti, direttamente online, accedendo all’apposita sezione disponibile nella Homepage del sito istituzionale, denominata “Prenotazione appuntamento”, collocata nella parte alta della schermata iniziale del portale www.comune.santantioco.su.it.
Per il momento si parte con i servizi Tributi, Anagrafe e Cimitero, che dunque riceveranno solo per appuntamento, ma nelle prossime settimane la nuova modalità verrà estesa a tutti gli uffici, dalla Polizia locale ai Servizi Sociali, dal Suape all’ufficio Tecnico.
Le modalità per prendere un appuntamento sono le seguenti:
- in totale autonomia, attraverso il sito istituzionale del comune di Sant’Antioco – https://comune.santantioco.su.it/portal/prenotazione-appuntamento#/nuovo-appuntamento;
- attraverso il supporto dello Sportello di Facilitazione Digitale, disponibile al piano terra del palazzo comunale dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00, o telefonicamente al numero 0781/8030103;
- contattando direttamente gli uffici, i cui numeri telefonici sono rintracciabili nella sezione “Uffici”, collocata nella Homepage del sito dell’ente: https://comune.santantioco.su.it/portal/uffici
