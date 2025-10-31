Il comune di Carbonia invita la cittadinanza a partecipare alle cerimonie di commemorazione dei defunti e dei caduti di tutte le guerre, previste rispettivamente per le giornate di domenica 2 e martedì 4 Novembre, data quest’ultima in cui si celebra anche la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il programma delle cerimonie.

Domenica 2 novembre – Cerimonia di commemorazione dei defunti

Ore 10.30: deposizione corona d’alloro presso il Cimitero Monumentale di Serbariu

Ore 11.00: deposizione corona d’alloro presso il Cimitero di Carbonia

Ore 11.30: deposizione corona d’alloro presso il Cimitero di Cortoghiana

Martedì 4 novembre – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Ore 10.15: ritrovo presso piazza Roma, corteo verso piazza Rinascita, deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti di tutte le Guerre

Ore 11.00: deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lapide ai caduti presso la chiesetta di Serbariu

Ore 11.45: deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai caduti di piazza Chiesa a Bacu Abis.