31 October, 2025
Eventi

Il comune di Carbonia invita la cittadinanza a partecipare alle cerimonie di commemorazione dei defunti e dei caduti di tutte le guerre

Il comune di Carbonia invita la cittadinanza a partecipare alle cerimonie di commemorazione dei defunti e dei caduti di tutte le guerre, previste rispettivamente per le giornate di domenica 2 e martedì 4 Novembre, data quest’ultima in cui si celebra anche la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Il programma delle cerimonie.
Domenica 2 novembre – Cerimonia di commemorazione dei defunti
Ore 10.30: deposizione corona d’alloro presso il Cimitero Monumentale di Serbariu
Ore 11.00: deposizione corona d’alloro presso il Cimitero di Carbonia
Ore 11.30: deposizione corona d’alloro presso il Cimitero di Cortoghiana
Martedì 4 novembre – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Ore 10.15: ritrovo presso piazza Roma, corteo verso piazza Rinascita, deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti di tutte le Guerre
Ore 11.00: deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lapide ai caduti presso la chiesetta di Serbariu
Ore 11.45: deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai caduti di piazza Chiesa a Bacu Abis.
La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

