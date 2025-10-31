31 October, 2025
Poste

Nel Sulcis Iglesiente da lunedì 3 novembre saranno in pagamento le pensioni del mese in tutti i 33 uffici postali

In tutti i 33 uffici postali del Sulcis Iglesiente le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3.

Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 25 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

