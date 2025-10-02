2 October, 2025
MENU
mobile-logo
HomeIndustriaGlencore prosegue lo studio sul Battery Materials Recycling Project
Industria

Glencore prosegue lo studio sul Battery Materials Recycling Project

0
267Views
L’ufficio stampa nazionale della Glencore ha diffuso una nota sull’esito del gruppo di lavoro tenuto oggi 2 ottobre 2025.
«Glencore ribadisce che la priorità dell’azienda è garantire la gestione sicura e responsabile dello stabilimento di Portovesmesi legge nella nota -. Dall’ultima riunione del Gruppo di Lavoro di febbraio, la società ha proseguito lo studio sul Battery Materials Recycling Project, riconosciuto a marzo come Progetto Strategico dell’Unione Europea, e, da luglio, è in interlocuzione con MASE, MiMIT e Regione Sardegna in merito alle procedure autorizzative.»
«Come concordato con il MiMIT, la linea zinco resta in regime di cura e manutenzione temporanea mentre prosegue l’attività del MiMIT per attrarre potenziali investitoriprosegue la nota -. Dal mese di gennaio, Glencore ha organizzato due visite allo stabilimento e reso disponibile una data room. L’azienda ha inoltre confermato la propria disponibilità di principio a valutare eventuali proposte da parte di investitori intenzionati a sviluppare attività produttive alternative compatibili sul sito.»
«Glencore conferma inoltre che le attività temporanee presso lo stabilimento di San Gavino continueranno fino alla fine del 2026, garantendo opportunità occupazionali conclude la nota -. L’azienda resta concentrata sulla resilienza e sul futuro di lungo periodo delle attività di Portovesme e intende proseguire un dialogo costruttivo con tutti i principali stakeholder.»
FOLLOW US ON:
Il comune di Carboni

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Industria
Portovesme srl, l’
Industria
Glencore, Uil Sardeg
Industria
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY