Glencore prosegue lo studio sul Battery Materials Recycling Project

L’ufficio stampa nazionale della Glencore ha diffuso una nota sull’esito del gruppo di lavoro tenuto oggi 2 ottobre 2025.

«Glencore ribadisce che la priorità dell’azienda è garantire la gestione sicura e responsabile dello stabilimento di Portovesme – si legge nella nota -. Dall’ultima riunione del Gruppo di Lavoro di febbraio, la società ha proseguito lo studio sul Battery Materials Recycling Project, riconosciuto a marzo come Progetto Strategico dell’Unione Europea, e, da luglio, è in interlocuzione con MASE, MiMIT e Regione Sardegna in merito alle procedure autorizzative.»

«Come concordato con il MiMIT, la linea zinco resta in regime di cura e manutenzione temporanea mentre prosegue l’attività del MiMIT per attrarre potenziali investitori – prosegue la nota -. Dal mese di gennaio, Glencore ha organizzato due visite allo stabilimento e reso disponibile una data room. L’azienda ha inoltre confermato la propria disponibilità di principio a valutare eventuali proposte da parte di investitori intenzionati a sviluppare attività produttive alternative compatibili sul sito.»

«Glencore conferma inoltre che le attività temporanee presso lo stabilimento di San Gavino continueranno fino alla fine del 2026, garantendo opportunità occupazionali – conclude la nota -. L’azienda resta concentrata sulla resilienza e sul futuro di lungo periodo delle attività di Portovesme e intende proseguire un dialogo costruttivo con tutti i principali stakeholder.»