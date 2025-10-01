Il comune di Carbonia partecipa a 17 bandi regionali per la realizzazione di opere pubbliche

Si è tenuta questa mattina nella sala riunioni del primo piano della Torre Civica, sita in piazza Roma, la presentazione dei 17 progetti candidati, nella giornata di ieri, ad altrettanti bandi indetti dalla RAS in relazione a quanto sancito dalla legge di stabilità n. 12 2025. I progetti, 14 dei quali con livello di dettaglio esecutivo, spaziano nei diversi ambiti della riqualificazione di edifici e spazi pubblici, di comparti stradali, di creazione e potenziamento delle infrastrutture di connessione urbana, nell’abbattimento di barriere architettoniche, nella mitigazione idrogeologica e nella rifunzionalizzazione e razionalizzazione di spazi comunali. In totale le risorse aggredibili si aggirano intorno agli 8,3 milioni di euro.

«Siamo molto soddisfatti per la partecipazione a questi bandi, ovvero delle attività di progettazione propedeutiche agli stessi – affermano congiuntamente il sindaco Pietro Morittu e l’assessore dei Lavori pubblici Manolo Mureddu -, poiché costruire progettualità importanti significa anche essere pronti a cogliere ogni opportunità legata a linee di finanziamento e, in questo caso, concretamente adoperarsi per attrarre nuove risorse finanziarie per la città di Carbonia. Siamo certi di riuscire ad aggiudicarci parte di questi nuovi bandi e, nel contempo, a posizionare le nostre progettualità in seno alle graduatorie regionali in previsione di possibili finanziamenti futuri o, più in generale, per la partecipazione ad ulteriori bandi di finanziamento.»

«In questo modo l’Amministrazione dimostra – aggiungono Pietro Morittu e Manolo Mureddu -, di non occuparsi solo della contingenza, delle tante, spesso annose, problematiche quotidiane, ma anche di progettare e programmare il futuro con interventi importanti e, si spera presto, risolutivi delle tante criticità locali. A fronte di numerosi cantieri aperti si lavora al futuro e a dare continuità alla macchina amministrativa.»

Tra i progetti esecutivi in evidenza: la costruzione di nuovi loculi nei cimiteri di Carbonia e Cortoghiana; la realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio delle acque nel Lotto B; la riqualificazione di strade (dal proseguo di via Del Minatore, via Napoli, Nuoro, etc…) a partire dalla viabilità primaria cittadina, fino alla riqualificazione dei comparti stradali delle vie Piero Gobetti, Romagna, Lazio a Carbonia e delle vie Santa Barbara, Perticara, Tallarita a Bacu Abis e Bressan, Grambassi a Cortoghiana; delle riqualificazioni delle circoscrizioni di entrambe le grandi frazioni e delle relative aree, insistenti nelle stesse, di Piazza Carta e via Monteponi; la riqualificazione dei marciapiedi nella via Angioy; la costruzione della connessione ciclopedonale tra la pineta di Rosmarino e il Rio Cannas; il potenziamento e la messa in sicurezza per la percorrenza del ponte di via Mazzini nonché per la connessione in sicurezza tra il parco lineare 2 e quello sud; la razionalizzazione e l’arredo dei locali della ex Pretura per la ricollocazione del Comando di Polizia locale; e infine i tre interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche in città e nelle frazioni.