6 October, 2025
MENU
mobile-logo
HomeRegioneEnti localiGrande festa a Carbonia per la sua nuova centenaria, Mafalda Manca
Enti locali Feste

Grande festa a Carbonia per la sua nuova centenaria, Mafalda Manca

0
99Views

Grande festa a Carbonia per la sua nuova centenaria. Sabato 4 ottobre la signora Mafalda Manca ha spento 100 candeline, non negando a nessuno il suo coinvolgente sorriso. E dire che non è stata una vita passata con le mani in tasca. Nella sua storia personale, emerge che ha trascorso grossa parte del tempo a Piolanas, dividendolo tra le due figlie Liviana e Marialaura e l’azienda agricola di famiglia che conduceva insieme al marito. Con il passare del tempo la sua attenzione si è spostata anche sui suoi quattro nipoti Monica, Andrea, Gianluca e Barbara e anche i due pronipoti.

Il giorno del suo centesimo compleanno nessuno ha voluto perdere l’occasione per festeggiare insieme a lei. Tra le tante persone che non sono volute mancare, da segnalare l’assessora delle Politiche sociali del comune di Carbonia Irina Piras che a nome e per conto dell’Amministrazione comunale ha omaggiato signora Mafalda con una pergamena. Neanche la Coldiretti, con la quale la festeggiata è stata tesserata per anni, è potuta mancare al taglio della torta. Il segretario di zona di Carbonia Gianluigi Loru, ha voluto donare alla signora una targa a nome di tutta l’associazione.

Va ricordato che l’azienda di famiglia ancora oggi è in vita grazie alla conduzione prima di una figlia e oggi di un nipote. All’appello alla festa non è voluto mancare neanche don Antonio Manuntza, parroco di Barega, che oltre aver garantito le sue preghiere per la signora le ha fatto omaggio anche di una raffigurazione della Madonna.

 

 

FOLLOW US ON:
Il Carbonia con il B

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Enti locali
L’ArgoCircolo Lett
Enti locali
Il comune di Buggerr
Enti locali
Stamane l’artivist
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY