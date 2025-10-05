Grande festa a Carbonia per la sua nuova centenaria, Mafalda Manca
Grande festa a Carbonia per la sua nuova centenaria. Sabato 4 ottobre la signora Mafalda Manca ha spento 100 candeline, non negando a nessuno il suo coinvolgente sorriso. E dire che non è stata una vita passata con le mani in tasca. Nella sua storia personale, emerge che ha trascorso grossa parte del tempo a Piolanas, dividendolo tra le due figlie Liviana e Marialaura e l’azienda agricola di famiglia che conduceva insieme al marito. Con il passare del tempo la sua attenzione si è spostata anche sui suoi quattro nipoti Monica, Andrea, Gianluca e Barbara e anche i due pronipoti.
Il giorno del suo centesimo compleanno nessuno ha voluto perdere l’occasione per festeggiare insieme a lei. Tra le tante persone che non sono volute mancare, da segnalare l’assessora delle Politiche sociali del comune di Carbonia Irina Piras che a nome e per conto dell’Amministrazione comunale ha omaggiato signora Mafalda con una pergamena. Neanche la Coldiretti, con la quale la festeggiata è stata tesserata per anni, è potuta mancare al taglio della torta. Il segretario di zona di Carbonia Gianluigi Loru, ha voluto donare alla signora una targa a nome di tutta l’associazione.
Va ricordato che l’azienda di famiglia ancora oggi è in vita grazie alla conduzione prima di una figlia e oggi di un nipote. All’appello alla festa non è voluto mancare neanche don Antonio Manuntza, parroco di Barega, che oltre aver garantito le sue preghiere per la signora le ha fatto omaggio anche di una raffigurazione della Madonna.
