20 October, 2025
HomeSanitàLezione di primo soccorso curata dall’associazione Misericordia di San Giovanni Suergiu nell’ambito del progetto “Viva”
Sanità

Lezione di primo soccorso curata dall’associazione Misericordia di San Giovanni Suergiu nell’ambito del progetto “Viva”

0
144Views

Piazza IV Novembre, a San Giovanni Suergiu, nell’ambito dell’evento “Viva”, la settimana per la rianimazione cardiopolmonare, ha ospitato sabato pomeriggio una lezione di primo soccorso curata dall’associazione di volontariato Confraternita di Misericordia di San Giovanni Suergiu presieduta da Gianluigi Rescaldani, consistente in manovre di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore su adulto e bambino, manovre di disostruzione delle vie aeree e manovre per il controllo delle emorragie esterne.

Al termine, abbiamo intervistato Gianluigi Rescaldani.


La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

