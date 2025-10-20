Lezione di primo soccorso curata dall’associazione Misericordia di San Giovanni Suergiu nell’ambito del progetto “Viva”

Piazza IV Novembre, a San Giovanni Suergiu, nell’ambito dell’evento “Viva”, la settimana per la rianimazione cardiopolmonare, ha ospitato sabato pomeriggio una lezione di primo soccorso curata dall’associazione di volontariato Confraternita di Misericordia di San Giovanni Suergiu presieduta da Gianluigi Rescaldani, consistente in manovre di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore su adulto e bambino, manovre di disostruzione delle vie aeree e manovre per il controllo delle emorragie esterne.

Al termine, abbiamo intervistato Gianluigi Rescaldani.