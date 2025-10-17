Lunedì 20 ottobre, a Portoscuso, si riuniranno il gruppo dirigente e i delegati sindacali territoriali di FIOM, FSM e UILM

Lunedì 20 ottobre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, presso la Sala Fratelli Fois, in via Fermi a Portoscuso si riuniranno il gruppo dirigente ed i delegati sindacali di FIOM, FSM e UILM Territoriale, per allargare le conoscenze sugli incontri tenuti al MIMIT, in queste ultime settimane.

«La convocazione si rende utile anche in conseguenza delle emergenze che stiamo vivendo e che non consentono ulteriori temporeggiamenti e perdite di tempo – si legge in una nota delle segreterie territoriali FIOM, FSM e UILM -. SiderAlloys: occorre uscire subito dall’incertezza sul futuro delle produzioni di alluminio, che come dichiarato su più tavoli deve vedere realizzare in tempi rapidi, la discontinuità con l’attuale proprietà. Fondamentale sgomberare definitivamente i dubbi su richieste di finanziamenti avanzati da SiderAlloys, che in questi lunghi 7 anni ha creato solamente dei danni. Appalti Enel e Portovesme srl: si rischia una debacle senza precedenti, ed il prolungarsi costante degli ammortizzatori sociali, abbinato ad un rilancio industriale incerto, rischia come già avvenuto un anno fa di avere a che fare con procedure di licenziamento collettivo. Glencore: gli incontri e le dichiarazioni di azienda e ministri hanno sconcertato OO.SS. e lavoratori. Mentre sul futuro della centrale della Portovesme, l’incertezza esistente fa vivere i lavoratori in una condizione di precariato senza precedenti.»

«La scadenza della mobilità in deroga è un altro tassello da affrontare subito per gli oltre 300 lavoratori coinvolti – concludono le segreterie territoriali FIOM, CIOSL e UILM -. Nell’invitare l’intero gruppo dirigente alla massima partecipazione, sosteniamo l’obbligo di attivare una forte mobilitazione, che rimetta al centro il rilancio industriale del territorio. Chiedono la presenza dell’assessore dell’Industria, del presidente e del Consiglio provinciale del Sulcis Iglesiente neo eletti, e di tutti i sindaci del territorio.»