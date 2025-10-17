Basket, serie C: la Scuola Basket Carbonia sul campo della Demones Ozieri, la Camping La Salina Calasetta a Sassari con la capolista Sant’Orsola

Il campionato di serie C di basket maschile entra nel vivo con le partite della quarta giornata del girone d’andata. Le due squadre sulcitane, Scuola Basket Miners Carbonia e Camping La Salina Calasetta, reduci da un brillante successo interno, affrontano due trasferte molto impegnative, rispettivamente a Ozieri con la Demones (sabato 18 ottobre, ore 18.00, dirigono Gianmarco Fiorin di Nurachi e Gianluca Atzeni di Arbus) e a Sassari con la capolista Sant’Orsola, unica squadra a punteggio pieno (sabato 18 ottobre, ore 17.30, dirigono Federico Cherchi e Riccardo Cappelloni di Sassari).

Domenica scorsa la Scuola Basket Miners Carbonia di Michele Matteu ha superato con largo punteggio la Sef Torres, 81 a 65, centrando la seconda vittoria interna. Resta ancora il rammarico per l’occasione persa la settimana precedente a Sassari con il Basket Sant’Orsola, al primo tempo supplementare, dopo aver condotto a lungo con vantaggio arrivato fino ai 12 punti.

Il tabellino di Scuola Basket Miners Carbonia – Sef Torres 81 a 65.

Scuola Basket Miners Carbonia: Messina 1, Boi 8, Angius 2, Barreiro 4, Porricino, Deliperi 7, Cancedda 7, Crobu 9, Cau 21, Aste, Sciascia 1, Putignano 21. Allenatore: Michele Matteu.

Sef Torres: Piras, N. Pitirra 3, Scarpa, Perino 2, E. Pitirra 6, Casula 16, Calzaghe, Dell’Erba 6, Pricchiazzi, D’Elia 18, Barabino, Pompianu 14. Allenatore: Antonio Mura.

Parziali: 19-17; 20-11; 28-20;14-17.

Arbitri: Alessandro Cocco di Quartu Sant’Elena e Alessandra Seu di Quartucciu.

Tiri liberi: Carbonia 12/13; Torres 6/12.

La Camping La Salina Calasetta nell’incontro casalingo con la Ferrini Pisano Arredamenti ha centrato la prima vittoria, 84 a 75, dopo la sconfitta all’esordio sul campo dell’Olimpia Cagliari (la squadra di Simone Frisolone ha riposato alla prima giornata).

Il tabellino di Camping La Salina Calasetta – Ferrini 84 a 75.

Calasetta: Amadori 2, Penoni, Romeo 5, Vivi 3, Mpeck 7, Targonskis 32, Zucca 11, Werlich 6, Fontana, Ranucci 13, Fucka 5. Allenatore: Simone Frisolone.

Ferrini: Floris 4, Pedrazzini 13, Murru 5, Saba 7, Piras 2, Pisu 7, Diana 6, Fancello 4, Sassaro 11, Madau 8, Aastara, Marras 8. Allenatore: Marco Sassaro.

Parziali: 20-14; 18-16; 25-30; 21-15.

Arbitri: Davide Frau di Monserrato e Simone Margaritella di Quartu Sant’Elena.

Tiri liberi: Calasetta 10/15; Ferrini 7/16.