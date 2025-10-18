Giovanissimi, pedalate ecologiche e Medio fondo, poker di gare ciclistiche nell’Isola

Tutti in sella, nell’isola, per un nuovo, avvincente, week end di gare. Il sabato dei Giovanissimi sarà questa volta quello di Quartu Sant’Elena. Nell’hinterland cagliaritano la ASD Seguimi Bike Project ha infatti organizzato la 2ª edizione della Quartu Sant’Elena XCC Bike Festival Bike. Sarà una short track all’interno dell’area 10 del Parco di Molentargius. Partenza alle ore 16.00.

Sempre oggi è in programma anche una pedalata ecologica a Sant’Antioco. La Bike Island 2025 sarà una piacevole sgambata di 10 km all’interno della pista ciclabile sterrata lungo la vecchia ferrovia che costeggia la laguna. Partenza alle ore 16.00 (e arrivo) da piazza Ferralasco sul lungomare. Organizza la ASD I Due Leoni Sant’Antioco.

Domani si farà sul serio a Santu Lussurgiu. Qui, la 4Mori Bike ha organizzato La Classica del Montiferru, una gara Mediofondo su strada per i Master isolani di ben 95 km attraverso i paesi di Scano Montiferro, Cuglieri, Bonarcado, Seneghe per fare ritorno a Santu Lussurgiu. Il dislivello è di circa 1.600 metri. Partenza alle ore 10.00 da viale Azuni. Pedalate ancora una volta in scarico, invece, nuovamente a Sant’Antioco, dove questa volta verrà dato spazio agli amanti della mountain bike. Con partenza alle ore 9,30 da piazza Italia, gli amanti del bici fuoristrada percorreranno 28 km allietati dalle suggestive viste panoramiche del tracciato. Anche in questo caso oraganizza la sempre attiva I Due Leoni di Sant’Antioco.