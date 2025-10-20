Mercoledì 22 ottobre, alla Fabbrica del Cinema (Carbonia), è in programma la nuova proiezione speciale del film “Storia di un riscatto” di Stefano Odoardi

Mercoledì 22 ottobre, alle 21.00, alla Fabbrica del Cinema, sita nella Grande Miniera di Serbariu, è in programma la nuova proiezione speciale del film “Storia di un riscatto” di Stefano Odoardi, con la presenza in sala di Stefano Odoardi e Giuseppe Vinci.

Il film racconta la vicenda di Giuseppe Vinci, imprenditore sardo rapito dall’Anonima Sequestri nel 1994 e tenuto prigioniero per 310 giorni: il sequestro più lungo della storia italiana. Una storia di dolore, resistenza e riscatto che ha coinvolto non solo la Sardegna, ma l’intero mondo imprenditoriale italiano.

Oggi, mentre i sequestri appartengono al passato, nuove minacce incombono sulle imprese: cyber attacchi, furto di dati, blocchi informatici, violazioni di segreti industriali. Il film diventa così occasione per riflettere insieme su rischi, fragilità e responsabilità che toccano non solo chi fa impresa, ma l’intera collettività.

Un appuntamento che unisce cinema, memoria e attualità, offrendo spunti di riflessione e dialogo sul ruolo delle imprese nella società contemporanea.