Tiro con l’arco: Punta Trettu ha ospitato il campionato regionale Campagna 2025

La suggestiva cornice di Punta Trettu ha ospitato il Campionato Regionale di Tiro con l’Arco specialità Campagna 2025, un evento che ha riscosso un grande successo di partecipazione. L’evento, organizzato dall’A.S.D. Arco Club San Giovanni Suergiu con il supporto del Comitato Regionale FITARCO Sardegna, ha attirato atleti da tutta la regione, desiderosi di cimentarsi nel percorso di gara allestito in un contesto paesaggistico unico.

Titoli di classe.

Arco Olimpico: Senior M. Mauro Pisola (S.A.T.); Senior F. Debora Pinna (Arcieri Uras); Master M. Carlo Giacomo Luigi Bertoni (Arcieri Uras); Master F. Anna Maria Giovanna Pinna (ASD Arcieri della Quercia); Junior F. Michela Sibilla Milani (Arcieri Uras); Allievi M. Andrea Fresi (ASD Arcieri Galluresi), Allieve F. Aurora Dasara (Arcieri Torres Sassari); Ragazzi M. Federico Piredda (Arcieri Uras), Ragazzi F. Martina Figus (Arcieri Torres Sassari).

Arco Compound: Senior M. Daniele Raffolini (S.A.T.), Senior F. Ilaria Spanu (Arcieri Uras); Master M. Paolo Poddighe (Arcieri Torres Sassari), Master F. Susanna Podda (Arcieri Torres Sassari); Junior M. Matteo Melis (ASD Arcieri della Quercia); Allievi M. Gabriele Caddeo (S.A.T.); Ragazzi F. Ilaria Crobu (Gate H23 SSD).

Arco Nudo: Senior M. Giacomo Bandini (Arcieri Uras), Arco Nudo F. Giulia Atzeni (Arcieri Torres Sassari); Master M. Atzeni Giuseppe (ASD Arcieri Galluresi); Master F. Elga Etzi (ASD Arco Club San Giovanni Suergiu); Junior M. Matteo Dessì (ASD Annuagras); Junior F. Roberta Zoe Lazzarini (Arcieri Nuragici); Allieve F. Eleonora Lai (Arcieri Torres Sassari); Ragazzi M. Samuele Bonelli (ASD Arcieri Galluresi).

Long Bow: M. Albino Demartis (ASD Arcieri Mejlogu).

Arco Istintivo: Sandro Zuddas (S.A.T.).

Squadre: Maschile: S.A.T. (Garavello, Raffolini, Pisola) – Femminile Arcieri Uras (Corrias, Spanu, Pinna).

Titoli assoluti

Arco Olimpico: Maschile Marco Vigliani (Arcieri Torres Sassari); Femminile Debora Pinna (Arcieri Uras).

Arco Compound: Maschile Daniele Raffolini (S.A.T.); Femminile Roberta Sideri (Arcieri Uras).

Arco Nudo: Maschile Matteo Dessì (ASD Annuagras); Femminile Vanessa Locci (ASD Arco Club San Giovanni Suergiu.

Arco Long Bow: Maschile Albino Demartis (ASD Arcieri Mejlogu).

Arco Istintivo: Maschile Sandro Zuddas (S.A.T.) Squadre. Maschile: S.A.T (Garavello, Pisola, Raffolini); Femminile Arcieri Uras (Corrias, Pinna, Spanu).

Mixed Team: Arco Olimpico Arcieri Uras (Pinna, Bertoni); Arco Compound Arcieri Uras (Spanu, Curreli).

Arco Nudo: ASD Arco Club San Giovanni Suergiu (Etzi, Locci).

Il risultato più rilevante è stato senza dubbio la conquista del titolo di campionessa regionale nella divisione Arco Nudo femminile di Vanessa Locci. A questo si aggiunge un altro importante successo con il titolo di campioni regionali mixed team Arco Nudo con Elga Etzi e Nicolino Locci, che confermano l’armonia e la sinergia tra gli arieri dell’ASD Arco Club San Giovanni Suergiu.

Oltre ai trionfi assoluti, la società ha celebrato altri tre titoli di classe sempre nella divisione Arco Nudo (Vanessa Locci, seconda SF, e Lisanna Cocco, terza SF).