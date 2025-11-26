26 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeCronacaDue squadre dei vigili del fuoco hanno soccorso un cane e una capra bloccati a “Barrancu mannu”, nei pressi della “Tomba dei giganti”
Cronaca

Due squadre dei vigili del fuoco hanno soccorso un cane e una capra bloccati a “Barrancu mannu”, nei pressi della “Tomba dei giganti”

0
224Views

Stamane due squadre dei vigili del fuoco hanno soccorso un cane e una capra che sono rimasti bloccati a 520 metri d’altitudine nell’area impervia della frazione di “Barrancu Mannu” nei pressi della zona archeologica della “Tomba dei Giganti” nel territorio del comune di Santadi.
Sul posto hanno operato la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Carbonia e una squadra SAF (speleo alpino fluviale) della sede centrale del Comando dei vigili del fuoco di Cagliari che con tecniche e attrezzature SAF hanno recuperato e affidato al propietario gli animali sani e salvi.
L’intervento si è protratto per alcune ore, concluso nel primo pomeriggio a causa della zona impervia, difficile da raggiungere anche con automezzi fuoristrada.

FOLLOW US ON:
Campi impraticabili,

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Cronaca
Tragico incidente ne
Cronaca
Sono stati eseguiti
Cronaca
I vigili del fuoco s
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY