Due squadre dei vigili del fuoco hanno soccorso un cane e una capra bloccati a “Barrancu mannu”, nei pressi della “Tomba dei giganti”

Stamane due squadre dei vigili del fuoco hanno soccorso un cane e una capra che sono rimasti bloccati a 520 metri d’altitudine nell’area impervia della frazione di “Barrancu Mannu” nei pressi della zona archeologica della “Tomba dei Giganti” nel territorio del comune di Santadi.

Sul posto hanno operato la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Carbonia e una squadra SAF (speleo alpino fluviale) della sede centrale del Comando dei vigili del fuoco di Cagliari che con tecniche e attrezzature SAF hanno recuperato e affidato al propietario gli animali sani e salvi.

L’intervento si è protratto per alcune ore, concluso nel primo pomeriggio a causa della zona impervia, difficile da raggiungere anche con automezzi fuoristrada.