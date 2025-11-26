Campi impraticabili, rinviate al 3 dicembre le semifinali di Coppa Italia di Eccellenza Iglesias-Villasimius e Tempio-Atletico Uri

La pioggia caduta incessantemente sia a Iglesias sia a Tempo Pausania, ha reso impraticabili i terreni di gioco del “Monteponi” e del “Nino Manconi”, e provocato il rinvio al 3 dicembre del ritorno delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza Iglesias-Villasimius (andata 1 a 1) e Tempio-Atletico Uri (andata 0 a 1).

Al Monteponi, questo pomeriggio, non c’è stato bisogno di attendere le 15.00, orario d’inizio, per ufficializzare il rinvio della partita, con l’accordo tra le due società e la conferma del direttore di gara, Gabriele Sari di Alghero (assistenti di linea Mirko Pili di Oristano e Andrea Orrù di Sassari).

L’Iglesias può così pensare al derby con il Carbonia in programma domenica pomeriggio al Monteponi, con la speranza che nei prossimi giorni il terreno di gioco possa recuperare uno stato quantomeno accettabile.