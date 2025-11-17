FIOM, FSM e UILM: «Vergognoso che i lavoratori siano costretti a proteste a 40 metri di altezza, per essere ascoltati»

«Vergognoso che i lavoratori siano costretti a proteste a 40 metri di altezza, per essere ascoltati. I governi rispondano subito alle proteste dei lavoratori e della categoria. Nonostante gli importanti incontri tenuti in questi mesi al MIMIT, c’è un’insoddisfazione generale sul futuro del polo industriale di Portovesme.»

Lo scrivono, in una nota, le segreterie territoriali dei metalmeccanici FIOM, FSM e UILM.

«Quanto messo in atto dai lavoratori dell’Eurallumina, dopo tutte le rassicurazioni ottenute nelle settimane passate, ha dell’incredibile. FIOM, FSM, UILM chiedono che i governi a tutti i livelli rispettino le dichiarazioni di strategicità più volte avanzate e risolvano con la dovuta urgenza i problemi legati alla ripresa dell’Eurallumina ed in questo momento rimessi al centro dalla protesta in corso. FIOM, FSM e UILM esprimono la totale solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori saliti sul silos, a 40 metri di altezza per fare sentire le loro ragioni. Le categorie dei metalmeccanici, dichiarano la propria disponibilità a sostenere le iniziative che le categorie di appartenenza e le confederazioni decidessero di mettere in atto.»