17 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeIndustriaEuralluminaFIOM, FSM e UILM: «Vergognoso che i lavoratori siano costretti a proteste a 40 metri di altezza, per essere ascoltati»
Eurallumina

FIOM, FSM e UILM: «Vergognoso che i lavoratori siano costretti a proteste a 40 metri di altezza, per essere ascoltati»

0
145Views

«Vergognoso che i lavoratori siano costretti a proteste a 40 metri di altezza, per essere ascoltati. I governi rispondano subito alle proteste dei lavoratori e della categoria. Nonostante gli importanti incontri tenuti in questi mesi al MIMIT, c’è un’insoddisfazione generale sul futuro del polo industriale di Portovesme.»

Lo scrivono, in una nota, le segreterie territoriali dei metalmeccanici FIOM, FSM e UILM.

«Quanto messo in atto dai lavoratori dell’Eurallumina, dopo tutte le rassicurazioni ottenute nelle settimane passate, ha dell’incredibile. FIOM, FSM, UILM chiedono che i governi a tutti i livelli rispettino le dichiarazioni di strategicità più volte avanzate e risolvano con la dovuta urgenza i problemi legati alla ripresa dell’Eurallumina ed in questo momento rimessi al centro dalla protesta in corso. FIOM, FSM e UILM esprimono la totale solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori saliti sul silos, a 40 metri di altezza per fare sentire le loro ragioni. Le categorie dei metalmeccanici, dichiarano la propria disponibilità a sostenere le iniziative che le categorie di appartenenza e le confederazioni decidessero di mettere in atto.»

FOLLOW US ON:
Il Consiglio provinc
Il Buddusò ha impos

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Eurallumina
Fulvia Murru (UIL):
Eurallumina
PD Sardegna: «Su Eu
Eurallumina
Francesco Ghirra (Pr
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY