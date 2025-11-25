Giornata contro la violenza sulle donne. Alessandra Pusceddu (FSM): «Un grido che non può restare inascoltato»
«Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, istituita dall’ONU per ricordare che la violenza di genere è una piaga ancora profondamente radicata nella nostra società. Non è solo una ricorrenza simbolica, ma un momento di riflessione e di denuncia.»
Così interviene Alessandra Pusceddu, coordinatrice regionale per le Politiche di genere della Federazione Sarda Metalmeccanici.
«In Italia e nel mondo, i dati continuano a parlare chiaro: femminicidi, maltrattamenti, violenze psicologiche e fisiche, molestie sul lavoro e nella vita quotidiana sono realtà che troppe donne vivono ogni giorno. E spesso nel silenzio, nella paura, nella solitudine. Questa giornata è dedicata a tutte loro: a chi non ce l’ha fatta, a chi ha avuto il coraggio di denunciare, a chi sta ancora lottando. È un richiamo alla coscienza collettiva, affinché nessuno possa più voltarsi dall’altra parte. Scuole, istituzioni, luoghi di lavoro, famiglie – prosegue Alessandra Pusceddu – sono chiamati a fare la propria parte. Servono leggi, protezione, ma anche cultura del rispetto, educazione all’affettività, consapevolezza del valore della parità. ‘Non una di meno’ non è solo uno slogan, ma un impegno quotidiano, perché ogni donna ha diritto di vivere libera, sicura e rispettata. Oggi, domani, sempre.»
