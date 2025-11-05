Gli operatori di De Vizia Transfer sono intervenuti lungo la SP 78 bis, all’altezza dello svincolo per Serbariu di Sopra, per il ritiro di un grande cumulo di rifiuti di varia natura

Gli operatori di De Vizia Transfer, la società che gestisce il servizio integrato dei rifiuti urbani del comune di Carbonia, sono intervenuti questa mattina lungo la strada provinciale 78 bis, all’altezza dello svincolo per la località Serbariu di Sopra, per il ritiro di un grande cumulo di rifiuti di varia natura, accumulato da ignoti che non si possono che considerare persone incivili. Il fenomeno delle discariche selvagge, purtroppo, è diffuso ormai da anni in tutto il territorio e non solo e le amministrazioni pubbliche sono chiamate a far fronte ad un’importante maggiorazione dei costi del servizio. Tutti i provvedimenti adottati finora per cercare di individuare coloro che abbandonano i rifiuti ai bordi delle strade anziché rispettare le norme sulla raccolta differenziata o rivolgersi agli ecocentri, si sono finora rivelati, purtroppo, inefficaci. La portata del fenomeno è tale, comunque, da rendere necessario e indispensabile un intervento per una nuova sistemazione di telecamere in posizioni non facilmente individuabili e pesanti sanzioni per coloro che verranno colti in flagranza.