6 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeAmbienteGli operatori di De Vizia Transfer sono intervenuti lungo la SP 78 bis, all’altezza dello svincolo per Serbariu di Sopra, per il ritiro di un grande cumulo di rifiuti di varia natura
Ambiente

Gli operatori di De Vizia Transfer sono intervenuti lungo la SP 78 bis, all’altezza dello svincolo per Serbariu di Sopra, per il ritiro di un grande cumulo di rifiuti di varia natura

0
508Views

Gli operatori di De Vizia Transfer, la società che gestisce il servizio integrato dei rifiuti urbani del comune di Carbonia, sono intervenuti questa mattina lungo la strada provinciale 78 bis, all’altezza dello svincolo per la località Serbariu di Sopra, per il ritiro di un grande cumulo di rifiuti di varia natura, accumulato da ignoti che non si possono che considerare persone incivili. Il fenomeno delle discariche selvagge, purtroppo, è diffuso ormai da anni in tutto il territorio e non solo e le amministrazioni pubbliche sono chiamate a far fronte ad un’importante maggiorazione dei costi del servizio. Tutti i provvedimenti adottati finora per cercare di individuare coloro che abbandonano i rifiuti ai bordi delle strade anziché rispettare le norme sulla raccolta differenziata o rivolgersi agli ecocentri, si sono finora rivelati, purtroppo, inefficaci. La portata del fenomeno è tale, comunque, da rendere necessario e indispensabile un intervento per una nuova sistemazione di telecamere in posizioni non facilmente individuabili e pesanti sanzioni per coloro che verranno colti in flagranza.

FOLLOW US ON:
La Provincia del Sul
Primo allenamento al

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Ambiente
No alla discarica ad
Ambiente
Sinistra Futura San
Ambiente
La flotta “No
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY