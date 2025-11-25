I biologi sardi prendono le distanze dal presidente nazionale FNOB che ha insultato Valentina Pitzalis
Il commento sui social da parte dell’ex senatore dottor Vincenzo D’Anna, presidente della FNOB, rivolto alla signora Valentina Pitzalis, la cui vicenda è tristemente nota, ha creato un’eco vastissima.
«L’Ordine regionale della Sardegna, prende nettamente le distanze da tali affermazioni – scrive in una nota il presidente dottor Enrico Tinti -. La signora Valentina, anni addietro, è stata vittima di un’aggressione terribile, e le esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza. In un secondo momento sono arrivate le scuse del presidente D’Anna. Gesto apprezzabile, certo, ma questo non cambia il tenore delle sue parole. Esistono ironia e sarcasmo, ma su un tema così delicato, sono fuori luogo e non dovrebbero essere usati, soprattutto da chi ricopre un ruolo istituzionale a livello nazionale. L’ordine dei biologi della Sardegna, si sente particolarmente colpito e ritiene sia doveroso, invitare la signora Valentina Pitzalis nella propria sede di Cagliari – conclude Enrico Tinti -. Quando la signora Valentina, lo riterrà opportuno, sarà nostra gradita ospite.»
