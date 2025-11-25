25 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSocialeI biologi sardi prendono le distanze dal presidente nazionale FNOB che ha insultato Valentina Pitzalis
Sociale

I biologi sardi prendono le distanze dal presidente nazionale FNOB che ha insultato Valentina Pitzalis

0
154Views

Il commento sui social da parte dell’ex senatore dottor Vincenzo D’Anna, presidente della FNOB, rivolto alla signora Valentina Pitzalis, la cui vicenda è tristemente nota, ha creato un’eco vastissima.

«L’Ordine regionale della Sardegna, prende nettamente le distanze da tali affermazioniscrive in una nota il presidente dottor Enrico Tinti -. La signora Valentina, anni addietro, è stata vittima di un’aggressione terribile, e le esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza. In un secondo momento sono arrivate le scuse del presidente D’Anna. Gesto apprezzabile, certo, ma questo non cambia il tenore delle sue parole. Esistono ironia e sarcasmo, ma su un tema così delicato, sono fuori luogo e non dovrebbero essere usati, soprattutto da chi ricopre un ruolo istituzionale a livello nazionale. L’ordine dei biologi della Sardegna, si sente particolarmente colpito e ritiene sia doveroso, invitare la signora Valentina Pitzalis nella propria sede di Cagliariconclude Enrico Tinti -. Quando la signora Valentina, lo riterrà opportuno, sarà nostra gradita ospite.»

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Segreterie Territori
Il Consiglio comunal

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Enti locali
L’8 novembre,
Associazionismo
Il dottor Enrico Tin
Cronaca
Prosegue in Tribunal
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY