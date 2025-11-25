Il Consiglio comunale di Nuxis si riunirà giovedì 27 novembre, all’ordine del giorno il sostegno alla vertenza Eurallumina

Il sindaco Romeo Ghilleri ha convocato il Consiglio comunale di Nuxis in seduta pubblica-ordinaria, in prima convocazione per giovedì 27 novembre 2025 alle ore 10.00 e, in caso di seduta deserta, in seconda convocazione per venerdì 28 novembre, alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare del Comune. L’ordine del giorno originario è stato integrato con un “ordine del giorno a sostegno della Vertenza Eurallumina S.p.A. di Portovesme e per la sollecitazione di interventi urgenti e definitivi da parte del Governo nazionale”.