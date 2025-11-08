Ignazio Locci (presidente Cal): «Statutaria, un’occasione unica per approvare un testo unico delgi enti locali»

«Come Cal abbiamo apprezzato la volontà di coinvolgere le autonomie locali in questo processo che punta ad aggiornare la forma di governo della Sardegna. Constatiamo un ritardo almeno ventennale e siamo convinti che rappresenti un’ottima occasione per approvare un testo unico degli enti locali, una riforma organica che definisca i rapporti con la Regione, ma anche tra i Comuni e le Province, ridefinendo il ruolo del Cal. È necessario ristabilire un equilibrio reale tra Regione ed enti locali territoriali, secondo il principio costituzionale di equiordinazione. L’attuale struttura regionale è datata e rigida, perciò poco reattiva rispetto alle sfide odierne. Bisogna impostare una separazione chiara tra funzioni di governo e funzioni amministrative con un sistema più dinamico e moderno. La riforma statutaria deve diventare l’occasione per ridare centralità ai territori e costruire un sistema istituzionale più equilibrato e moderno, capace di dare risposte reali ai cittadini. Il Cal ha un ruolo costituzionalmente riconosciuto e vuole incidere realmente nelle politiche regionali.»

Ignazio Locci, presidente del Consiglio delle Autonomie locali, lo ha detto al termine dell’audizione davanti alla Commissione speciale per la riscrittura della Legge Statutaria, presieduta dal presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini.

Il presidente Ignazio Locci ha anche preannunciato che nelle prossime settimane il Cal consegnerà alla Commissione un pacchetto di proposte, che comprenderà anche strumenti finanziari adeguati e una revisione della legge elettorale con garantisca la rappresentanza territoriale.