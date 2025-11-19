Il Circolo PD di San Giovanni Suergiu ha revocato la propria fiducia politica alla sindaca e all’assessore iscritto al PD

Il Circolo PD di San Giovanni Suergiu ha diffuso una nota con la quale annuncia la revoca la propria fiducia politica alla sindaca e all’assessore iscritto al PD.

«In occasione delle elezioni comunali del 2022 il Partito Democratico di San Giovanni Suergiu ha sostenuto il proprio candidato sulla base di un percorso basato su collaborazione, condivisione, trasparenza e coerenza politico-programmatica – si legge nella nota -. Questi principi rappresentavano il fondamento della partecipazione del PD alla coalizione che ha dato origine all’attuale Amministrazione. Successivamente, il Circolo ha rilevato elementi di discontinuità politica rispetto agli impegni assunti. Nel tempo, sono molteplici gli elementi che hanno determinato un crescente distacco politico tra il Circolo PD e il Sindaco. La candidatura del Sindaco alle regionali con Fratelli d’Italia non è stata solo una scelta unilaterale, ma un atto politico che ha infranto il patto originario e ha sancito una chiara collocazione distante dai valori e dagli impegni condivisi. A questo si sommano lo strappo con il mondo associativo, sempre più ai margini delle scelte amministrative, l’abbandono progressivo del centro e delle frazioni, la grave trascuratezza delle strutture sportive, la mancata partecipazione a dei bandi regionali, fonte di finanziamenti certi per il nostro Comune.»

Il Circolo PD di San Giovanni Suergiu giudica «non meno rilevante l’assenza di una strategia urbanistica volta a prevenire il concreto rischio di realizzare una discarica in località Is Urigus. Attraverso l’approvazione di norme rigorose da parte del Consiglio comunale, inserite nella disciplina di attuazione, si sarebbe potuto vietare ogni cambio di destinazione d’uso, impedendo in modo assoluto che l’attuale proposta progettuale giungesse allo stato in cui si trova oggi».

«Negli ultimi mesi si è consolidata una linea amministrativa che, per impostazione, priorità e modalità di conduzione, si discosta in maniera significativa dai principi di buon governo, partecipazione democratica e trasparenza che il nostro Partito considera imprescindibili – sottolinea ancora il Circolo PD di San Giovanni Suergiu -. Le decisioni assunte e gli indirizzi perseguiti non risultano coerenti con il mandato politico condiviso né con il percorso di confronto mai avvenuto, che il Circolo ha sempre ritenuto necessario per garantire un’azione amministrativa efficace, responsabile e realmente orientata al benessere della comunità.»

«Il comportamento del Sindaco nei confronti della minoranza consiliare continua a distinguersi, come già accaduto in altre circostanze, per toni e atteggiamenti non equilibrati né rispettosi delle prerogative democratiche, configurando un approccio che indebolisce il corretto funzionamento istituzionale – aggiunge il Circolo PD di San Giovanni Suergiu -, il valore del pluralismo, del dialogo e del rispetto delle opposizioni rappresenta per il Partito Democratico un principio irrinunciabile della vita democratica locale, per questo motivo l’Amministrazione ha il dovere politico e istituzionale di garantire in ogni contesto. Infine, il Circolo ritiene doveroso evidenziare che, nonostante il confronto avviato nelle sedi interne, l’assessore iscritto al Partito Democratico non ha garantito un adeguato contributo alla rappresentanza delle posizioni politiche del PD, né ha promosso quei principi di trasparenza, collegialità e condivisione che avrebbero dovuto orientare l’azione amministrativa.»

Il Circolo PD di San Giovanni Suergiu, infine, ha annunciato formalmente la propria fiducia politica al Sindaco, all’Amministrazione comunale e all’assessore iscritto al Partito Democratico «per mancata coerenza con le linee politiche del Circolo» e di voler proseguire la propria attività politica con rinnovato impegno, orientandola «a garantire una gestione trasparente dell’amministrazione pubblica, promuovere il rispetto delle istituzioni e un confronto democratico autentico e sviluppare un progetto alternativo credibile all’attuale maggioranza».