La solidarietà della RSU e dei lavoratori della Centrale Enel Grazia Deledda ai lavoratori Eurallumina

Negli ultimi giorni abbiamo assistito, con rabbia ma anche con tanta speranza, all’inasprirsi della grave situazione che stanno affrontando i lavoratori della Eurallumina, nostri vicini di casa, i nostri fratelli, compagni e amici. Esprimiamo, a nome di tutti i lavoratori della Centrale Grazia Deledda, la più sentita vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie, che in queste ore attendono risposte dalla politica. La stessa politica alla quale anche noi rivolgiamo un appello: il nostro territorio e, nello specifico, il nostro polo industriale – che per tanti anni è stato la motrice economica della provincia e non solo – meritano attenzioni maggiori, nell’ottica di consentirne una rinascita che si inserisca pienamente nel futuro piano energetico e industriale, da protagonisti. Anche la nostra Centrale intravede all’orizzonte uno scenario che non promette nulla di buono per il futuro del sito produttivo, se non la passiva condizione di “riserva fredda”, che, se non accompagnata da una progettualità concreta e da un confronto costante con le OO.SS. competenti, rischia di diventare l’ennesima dimostrazione che questo territorio, dimenticato da tutti, come nelle lotte operaie che spesso lo hanno caratterizzato in passato, dovrà farsi sentire nuovamente con la voce della popolazione di tutto il Sulcis Iglesiente, in lotta per il futuro dei propri figli. I lavoratori, le famiglie e tutti i cittadini meritano un lavoro dignitoso, servizi e certezze per il loro futuro, che passa anche dalla valorizzazione delle professionalità locali e da una matura e attenta programmazione industriale da parte della nostra politica

RSU e lavoratori della Centrale Enel Grazia Deledda