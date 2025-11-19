L’iniziativa Diamanti Rossi torna a Iglesias con un programma ricco di significato e partecipazione

Il diamante è il campo. Il rosso è la lotta. Le donne, la forza che cambia le cose. L’edizione 2025 di Diamanti Rossi, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne attraverso la forza simbolica e sociale dello sport, torna a Iglesias con un programma ricco di significato e partecipazione.

Un evento che unisce impegno civile, sport al femminile e comunità, confermandosi come uno dei momenti più sentiti e rappresentativi del territorio.

Un campo, tante voci: quando lo sport diventa messaggio sociale

In un periodo storico in cui la violenza sulle donne continua a colpire duramente famiglie e comunità, Diamanti Rossi nasce come una risposta collettiva, un gesto pubblico di responsabilità e di presenza.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il campo da baseball in un luogo in cui ogni gesto diventa simbolo, ogni movimento un racconto, ogni partita un megafono che diffonde consapevolezza e rispetto.

L’evento invita a riflettere, a partecipare, a sostenere. Invita a dire NO a qualsiasi forma di abuso e a ricordare che ogni donna ha diritto a vivere libera, sicura, tutelata.

Perché “Diamanti Rossi”

Il nome racchiude in sé un doppio significato. Il diamante richiama il tradizionale campo da baseball, spazio di strategia, competizione, collaborazione. Un luogo in cui le atlete trovano espressione, coraggio e identità.

Il rosso rimanda invece al colore simbolico della lotta contro la violenza di genere: vibrante, incisivo, impossibile da ignorare.

È il colore che richiama attenzione e chiede partecipazione, ricordando che questa battaglia sociale riguarda tutti.

Da questa unione nasce un evento prezioso come un diamante e forte come il rosso che lo caratterizza: un invito a non voltarsi dall’altra parte e a dare spazio Programma

Sabato 22 novembre – ore 19.00

Comune di Iglesias

Serata inaugurale con la presentazione ufficiale dell’iniziativa. Durante la conferenza stampa verranno consegnate le maglie alle atlete, in un momento simbolico che celebra appartenenza, impegno e identità di squadra.

Domenica 23 novembre – ore 10.30

Campo Comunale di Iglesias

BLUE DIAMONDS vs VALKYRIE VISION

Una partita speciale, intensa e ricca di emozioni, che vedrà protagoniste due squadre pronte a dare spettacolo.

Sarà l’occasione per assistere a un incontro che valorizza lo sport femminile, la determinazione e la capacità delle atlete di trasformare lo sport in un atto di forza e testimonianza.

Un evento che unisce sport, solidarietà e comunità Diamanti Rossi va oltre l’aspetto sportivo: è un progetto culturale e sociale che pone al centro il rispetto, la prevenzione e la consapevolezza.

Partecipare significa sostenere un messaggio fondamentale e condividere valori di civiltà, responsabilità e vicinanza alle donne che affrontano situazioni di violenza.

L’iniziativa è promossa da ASD Thurpos ETS, con il patrocinio del Comune di Iglesias e il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Un ringraziamento particolare va a:

• FIBS – Federazione Italiana Baseball Softball

• LIBCI – Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti

• tutte le realtà sportive, associative e istituzionali che condividono visione, valori e impegno, rendendo possibile un evento capace di unire sport, solidarietà e comunità.