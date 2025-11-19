Il Consorzio AUSI ha organizzato un seminario internazionale sui temi dell’archeologia mineraria nel Sulcis Iglesiente in età medievale

Il Consorzio AUSI, nell’ambito delle attività istituzionali realizzate congiuntamente al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università di Cagliari, e del protocollo d’intesa sottoscritto con l’École française de Rome per una collaborazione scientifica sui temi dell’archeologia mineraria nel Sulcis Iglesiente in età medievale, ha organizzato per la giornata di giovedì 20 novembre, dalle ore 15.00, presso la sala conferenze del Consorzio AUSI (Palazzo Bellavista – Monteponi Iglesias), un seminario internazionale ideato per presentare i soggetti della partnership, offrire un quadro generale delle iniziative in atto nel territorio del Sulcis Iglesiente e discutere sulle prospettive degli interventi congiunti.

L’appuntamento prevede una serie di interventi che coinvolgeranno rappresentanti istituzionali delle amministrazioni comunali del territorio, delle principali agenzie territoriali come Consorzio AUSI, Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, IGEA S.p.A, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, e ricercatori dell’Università degli Studi di Cagliari, dell’École française de Rome e della Monash University di Melbourne, impegnati sui temi dell’archeologia mineraria sarda. Tra i temi al centro della giornata di studi, l’analisi del rapporto tra risorse minerarie e insediamenti durante le età dei metalli nel Sulcis Iglesiente, l’approfondimento sugli ambienti insediativi e sulle attività produttive nei territori minerari dell’Iglesiente in epoca medievale e la presentazione del progetto “Argentaria 2025” .